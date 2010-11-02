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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 773774775776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:25

  Goodman написав:
  AleksD написав:Тобто картка все ж безкоштовна

Сходив і я в це святе місце . банк аваль.
Замовив, поставив додаток, картка буде безкоштовна при умові. що переведу в Аваль пенсію. погодився - чекаю.


смотрите, чтобы та безкоштовна не пролетала мимо Ще программы
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:37

cohan

с сайта :
"Обращаем Ваше внимание, что Fishka, FUNкарта, премиальные и кредитные карты не получают Бонусы"

у меня таких карт и в помине нет .
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:02

  Goodman написав:
  AleksD написав:Тобто картка все ж безкоштовна

Сходив і я в це святе місце . банк аваль.
Замовив, поставив додаток, картка буде безкоштовна при умові. що переведу в Аваль пенсію. погодився - чекаю.

Гарно Валя розвела. Знала ж, що стара людина не буде читати ні тарифи, ні тім більше форум - так і сталося.
klug
 
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  #<1 ... 773774775776
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