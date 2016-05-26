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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:25
Goodman написав: AleksD написав:
Тобто картка все ж безкоштовна
Сходив і я в це святе місце . банк аваль.
Замовив, поставив додаток, картка буде безкоштовна при умові. що переведу в Аваль пенсію. погодився - чекаю.
смотрите, чтобы та безкоштовна не пролетала мимо Ще программы
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cohan
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:37
cohan
с сайта :
"Обращаем Ваше внимание, что Fishka, FUNкарта, премиальные и кредитные карты не получают Бонусы"
у меня таких карт и в помине нет .
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Goodman
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:02
Goodman написав: AleksD написав:
Тобто картка все ж безкоштовна
Сходив і я в це святе місце . банк аваль.
Замовив, поставив додаток, картка буде безкоштовна при умові. що переведу в Аваль пенсію. погодився - чекаю.
Гарно Валя розвела. Знала ж, що стара людина не буде читати ні тарифи, ні тім більше форум - так і сталося.
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klug
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Додано: Суб 10 кві, 2021 17:47
klug написав:
Гарно Валя розвела.
на шо? Йому тре пенс до плану - хай втішаються.
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Goodman
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:46
Goodman написав:cohan
с сайта :
"Обращаем Ваше внимание, что Fishka, FUNкарта, премиальные и кредитные карты не получают Бонусы"
у меня таких карт и в помине нет .
у Вас нет, но безкоштовна карта есть только такаяhttps://www.aval.ua/storage/files/tarif ... card-1.pdf
спорить не буду, может, у пенсов + бесплатна, может имелось в виду что пенсия будет эти 2000 покрывать, а может я чего-то не знаю
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cohan
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