Додано: Нед 11 кві, 2021 19:33

Goodman написав: По тематике предложили перейти в Аваль по теме пенсии и получить карту "под АТБ" шаровой. Все.



Будет наоборот, брошу ету богодельну и переиграю на свою руку. По тематике предложили перейти в Аваль по теме пенсии и получить карту "под АТБ" шаровой. Все.Будет наоборот, брошу ету богодельну и переиграю на свою руку.

Я так думаю, что вам пытаются намекнуть, что карта "под АТБ" и так шаровая, а перевести пенсионное обслуживание вас вынудили, пользуясь вашим незнанием и уверенностью, что тарифы вы читать не будете. Даже если вы и сами не против такого перехода, всё равно это намеренное введение в заблуждение.Хотя теоретически есть вариант, что вам дали платный вариант карты "под АТБ" и пообещали плату не брать при условии перевода пенсии. Тогда какой-то смысл есть, хотя ещё один вопрос всё же остается: а нужна ли вам была именно та платная карта, или можно было обойтись такой же бесплатной? Ну и, в довесок, не окажется ли что просто "перевести пенсию" - не достаточно, а нужно, чтобы "с пенсии" на карте не менее 2000 гривен оставалось всё время, тогда будет бесплатно? Подсказка: если на той платной карте средний остаток более 2000, то она тоже становится бесплатной, и пенсия опять не нужна была для этого.