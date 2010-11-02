смотрите, чтобы та безкоштовна не пролетала мимо Ще программы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:25
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:37
cohan
с сайта :
"Обращаем Ваше внимание, что Fishka, FUNкарта, премиальные и кредитные карты не получают Бонусы"
у меня таких карт и в помине нет .
Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:02
Гарно Валя розвела. Знала ж, що стара людина не буде читати ні тарифи, ні тім більше форум - так і сталося.
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Нед 11 кві, 2021 14:46
у Вас нет, но безкоштовна карта есть только такая
спорить не буду, может, у пенсов + бесплатна, может имелось в виду что пенсия будет эти 2000 покрывать, а может я чего-то не знаю
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:16
Re: Райффайзен Банк Аваль
Разговор был за карту , заточенную под АТБ.
В процессе разговора всплыла тематика доходов.
По тематике предложили перейти в Аваль по теме пенсии и получить карту "под АТБ" шаровой. Все.
Будет наоборот, брошу ету богодельну и переиграю на свою руку.
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:33
Я так думаю, что вам пытаются намекнуть, что карта "под АТБ" и так шаровая, а перевести пенсионное обслуживание вас вынудили, пользуясь вашим незнанием и уверенностью, что тарифы вы читать не будете. Даже если вы и сами не против такого перехода, всё равно это намеренное введение в заблуждение.
Хотя теоретически есть вариант, что вам дали платный вариант карты "под АТБ" и пообещали плату не брать при условии перевода пенсии. Тогда какой-то смысл есть, хотя ещё один вопрос всё же остается: а нужна ли вам была именно та платная карта, или можно было обойтись такой же бесплатной? Ну и, в довесок, не окажется ли что просто "перевести пенсию" - не достаточно, а нужно, чтобы "с пенсии" на карте не менее 2000 гривен оставалось всё время, тогда будет бесплатно? Подсказка: если на той платной карте средний остаток более 2000, то она тоже становится бесплатной, и пенсия опять не нужна была для этого.
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:51
Re: Райффайзен Банк Аваль
Да нормально все , не хороните уже так ))))))).
Звонил на 0-800, идеально все , авторизуют просто по номеру телефона :
єто ви? Да - єто Я )))))))))))))
заказана карта с пакета РАЙфКАРТА . Смотрю тарифи по карте "АТБ"
- 1.На условиях пакета Райфкарта – бесплатно -
все, больше никаких условий. Никаких мин остатков и никаких доп платежей .
без разници , где получать ту пенсию - у меня и так вибор невелик :
имею право только на три точки - Ощад, Аваль и Примат.
Ощад - дно однозначно. Приват уже изжил себя , ничего цикавого,кроме тропи на ПУМБУ .Зайду в Аваль.
Додано: Нед 11 кві, 2021 23:28
Додано: Пон 12 кві, 2021 05:07
Re: Райффайзен Банк Аваль
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