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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:46
мда, что-то после заказа с сайта ни слуху ни духу, похоже, как писали в кейсе выше - если ФОП - только через виддилення
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cohan
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:32
cohan написав: Goodman написав:
заказана карта с пакета РАЙфКАРТА . Смотрю тарифи по карте "АТБ"
- 1.На условиях пакета Райфкарта – бесплатно -
райфкарта, в отличие от райфкарта+ не участвует в Ще
А что за ЩЭ?
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demichh
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