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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 774775776777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:46

Re: Райффайзен Банк Аваль

мда, что-то после заказа с сайта ни слуху ни духу, похоже, как писали в кейсе выше - если ФОП - только через виддилення
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:32

  cohan написав:
  Goodman написав:заказана карта с пакета РАЙфКАРТА . Смотрю тарифи по карте "АТБ"
- 1.На условиях пакета Райфкарта – бесплатно -


райфкарта, в отличие от райфкарта+ не участвует в Ще

А что за ЩЭ?
demichh
 
Повідомлень: 2485
З нами з: 09.12.10
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Подякували: 132 раз.
 
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  #<1 ... 774775776777
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