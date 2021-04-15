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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 774775776777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:46

Re: Райффайзен Банк Аваль

мда, что-то после заказа с сайта ни слуху ни духу, похоже, как писали в кейсе выше - если ФОП - только через виддилення
cohan
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:32

  cohan написав:
  Goodman написав:заказана карта с пакета РАЙфКАРТА . Смотрю тарифи по карте "АТБ"
- 1.На условиях пакета Райфкарта – бесплатно -


райфкарта, в отличие от райфкарта+ не участвует в Ще

А что за ЩЭ?
demichh
 
Повідомлень: 2485
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:28

Re: Райффайзен Банк Аваль

  demichh написав:А что за ЩЭ?


типа аккорда - кешбек по платной карте .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4500
З нами з: 23.11.14
Подякував: 700 раз.
Подякували: 490 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:25

  demichh написав:
  cohan написав:
  Goodman написав:заказана карта с пакета РАЙфКАРТА . Смотрю тарифи по карте "АТБ"
- 1.На условиях пакета Райфкарта – бесплатно -


райфкарта, в отличие от райфкарта+ не участвует в Ще

А что за ЩЭ?


0.5% гразяными на все + непонятные надбавки, типа +1% в Марте и т.п.

впрочем, чтобы она была ьесплатна, достаточно тратить 2000 в мес, в общем-то на АТБ этого можно добиться, правда, не каждый месяц )
cohan
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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  #<1 ... 774775776777
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