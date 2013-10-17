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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:46
мда, что-то после заказа с сайта ни слуху ни духу, похоже, как писали в кейсе выше - если ФОП - только через виддилення
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cohan
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:32
cohan написав: Goodman написав:
заказана карта с пакета РАЙфКАРТА . Смотрю тарифи по карте "АТБ"
- 1.На условиях пакета Райфкарта – бесплатно -
райфкарта, в отличие от райфкарта+ не участвует в Ще
А что за ЩЭ?
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demichh
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:28
demichh написав:
А что за ЩЭ?
типа аккорда - кешбек по платной карте .
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Goodman
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:25
demichh написав: cohan написав: Goodman написав:
заказана карта с пакета РАЙфКАРТА . Смотрю тарифи по карте "АТБ"
- 1.На условиях пакета Райфкарта – бесплатно -
райфкарта, в отличие от райфкарта+ не участвует в Ще
А что за ЩЭ?
0.5% гразяными на все + непонятные надбавки, типа +1% в Марте и т.п.
впрочем, чтобы она была ьесплатна, достаточно тратить 2000 в мес, в общем-то на АТБ этого можно добиться, правда, не каждый месяц )
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cohan
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Додано: Суб 17 кві, 2021 16:46
Райф привлекает новых клиентов как может. Ещё была реклама с розыгрышем квартиры, скрин не сделал.
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unknownurl
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Додано: Суб 17 кві, 2021 16:54
unknownurl написав:
Райф привлекает новых клиентов как может.
Скорее запугивает
Хай Ще! нормально сделает
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clientage
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