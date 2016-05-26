|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 05:21
klug написав:
Гарну картку дівка відкрила. Тепер пенсія там місяць має лежати, що замість кешбек у мінус не піти.
дуете на воду. По тарифу РАФкарта ніяких платних умов.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4506
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|47211
|5941723
|
|
|94502
|11407320
|
|
|100
|20328
|
Суб 17 кві, 2021 20:28
cohan