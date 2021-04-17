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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 775776777778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 05:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

  klug написав:Гарну картку дівка відкрила. Тепер пенсія там місяць має лежати, що замість кешбек у мінус не піти.


дуете на воду. По тарифу РАФкарта ніяких платних умов.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35

  klug написав:
  cohan написав:
вроде ж не + счет , на шару все

Давно голди неплюсованим видають?


ну может выдают пенсионерам союзного значения
а может там просто бардак, во всяком случае у меня + написан прямо, думаю это самое точное определение
а голды да, думаю, выдают так как АТБ на меньшее не согласны
cohan
 
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