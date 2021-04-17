дуете на воду. По тарифу РАФкарта ніяких платних умов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 05:21
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35
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