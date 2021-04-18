Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 05:21
klug написав:
Гарну картку дівка відкрила. Тепер пенсія там місяць має лежати, що замість кешбек у мінус не піти.
дуете на воду. По тарифу РАФкарта ніяких платних умов.
Goodman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35
klug написав: cohan написав:
вроде ж не + счет , на шару все
Давно голди неплюсованим видають?
ну может выдают пенсионерам союзного значения
а может там просто бардак, во всяком случае у меня + написан прямо, думаю это самое точное определение
а голды да, думаю, выдают так как АТБ на меньшее не согласны
cohan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:11
Ну у мну точно без плюса - самый простой безимянный пластик полученный в магазине. И по бину бьется как классик. Но в аппке Вали карта подписана как голд АТБ
Flamingo
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:52
А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?
Ratatui
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:57
Ratatui написав:
А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?
В Днепре и Запорожье (может еще где) - можно ее оформить в черных АТБ. Активация карты проходит 3-5 дней. Но только если не ФОП - им только в отделении.
Также вроде бы можно заказать на сайте дистанционно. Правда сама валя не сильно торопиЦЦа такие заявки исполнять. Ну и отделение - как крайний случай.
Востаннє редагувалось
Flamingo
в Нед 18 кві, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:58
Ratatui написав:
А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?
Лучше самому в банк, т.к. через представителей в АТБ - долго и ненадёжно (тупят)
Вкладчик1234
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:31
Ratatui написав:
А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?
можно отсюда
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1
можно перепиской в додатке
но смс не придет, надо в додатке спра
Ще
вать готовность
cohan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:22
Ratatui написав:
А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?
Я тащился в отделение , т к не Запорожье.
шел, проходил мимо, да зашел. Все сделали за 10 минут.
Сделал в ПТ , а в ПН уже горячка все видела и подтвердила - что все ОК.
Goodman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:31
Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:41
Квесторе_поверніться написав:
Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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