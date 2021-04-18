RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 776777778779>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 05:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

  klug написав:Гарну картку дівка відкрила. Тепер пенсія там місяць має лежати, що замість кешбек у мінус не піти.


дуете на воду. По тарифу РАФкарта ніяких платних умов.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 23.11.14
Подякував: 700 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35

  klug написав:
  cohan написав:
вроде ж не + счет , на шару все

Давно голди неплюсованим видають?


ну может выдают пенсионерам союзного значения
а может там просто бардак, во всяком случае у меня + написан прямо, думаю это самое точное определение
а голды да, думаю, выдают так как АТБ на меньшее не согласны
cohan
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:11

Ну у мну точно без плюса - самый простой безимянный пластик полученный в магазине. И по бину бьется как классик. Но в аппке Вали карта подписана как голд АТБ
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6140
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:52

А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:57

  Ratatui написав:А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?

В Днепре и Запорожье (может еще где) - можно ее оформить в черных АТБ. Активация карты проходит 3-5 дней. Но только если не ФОП - им только в отделении.
Также вроде бы можно заказать на сайте дистанционно. Правда сама валя не сильно торопиЦЦа такие заявки исполнять. Ну и отделение - как крайний случай.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 18 кві, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6140
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:58

  Ratatui написав:А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?

Лучше самому в банк, т.к. через представителей в АТБ - долго и ненадёжно (тупят)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14462
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7914 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:31

  Ratatui написав:А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?


можно отсюда
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1
можно перепиской в додатке

но смс не придет, надо в додатке спраЩевать готовность
cohan
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Ratatui написав:А где предлагают карту под АТБ? Или надо самому в банк тащиться?
Я тащился в отделение , т к не Запорожье.
шел, проходил мимо, да зашел. Все сделали за 10 минут.
Сделал в ПТ , а в ПН уже горячка все видела и подтвердила - что все ОК.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 23.11.14
Подякував: 700 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:31

Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37148
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:41

  Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?

Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34107
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4077 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 776777778779>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, makor06, Shaman, Spring і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9450, 9451, 9452
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94516 11409475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 18:09
newbie
А-Банк 1 ... 1891, 1892, 1893
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18928 2732809
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 17:29
gorbatiuk_v
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4721, 4722, 4723
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47222 5944413
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 12:09
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.