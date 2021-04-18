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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:49
Всем спасибо!
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Ratatui
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:49
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.
А цей кишмиш в 0,5% від якої суми виводиться?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:09
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.
А цей кишмиш в 0,5% від якої суми виводиться?
от 50грн шоли, но есть 14дн отлежки
так вы ж ради 5% хотите взять Валькину карту
бо ради отех 0.5% хрязными, думаю не стоит
Правда вот недавно ж была ахцыя 0.5%+1%, так было весело с Валькиными щитаводами
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clientage
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:15
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.
не могу удержаться
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?.
когнитивный диссонанс
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Shaman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:17
clientage написав:
так вы ж ради 5% хотите взять Валькину карту
Ага, але десь прозвучало шо АТБ дає знижку 4%. Так 5% чи 4% по червоних цінниках?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:19
Shaman написав:
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?
Легше 2000 закинути...незнижувальний залишок.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:40
Квесторе_поверніться написав: Shaman написав:
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?
Легше 2000 закинути...незнижувальний залишок.
я вначале тоже решил поизучать - потом понял,что это противоречит моей концепции - все только в кредит. Покупать за свои - моветон
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Shaman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:23
Shaman написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.
не могу удержаться
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?.
когнитивный диссонанс
Копейка фонд бережёт
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demichh
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:28
demichh написав:
Копейка фонд бережёт
не только, еще формула с мультика есть
чтоби скопить денег - купить, что-нить не нужное, потом продать.
АТБ известний демпинг по ценам, грех єто не использовать.
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Goodman
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