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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 777778779780>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:49

Всем спасибо!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:49

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?

Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.

А цей кишмиш в 0,5% від якої суми виводиться?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:09

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?

Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.

А цей кишмиш в 0,5% від якої суми виводиться?

от 50грн шоли, но есть 14дн отлежки
так вы ж ради 5% хотите взять Валькину карту
бо ради отех 0.5% хрязными, думаю не стоит
Правда вот недавно ж была ахцыя 0.5%+1%, так было весело с Валькиными щитаводами
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:15

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?

Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.

не могу удержаться :oops:
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?.
когнитивный диссонанс :shock:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

  clientage написав:так вы ж ради 5% хотите взять Валькину карту

Ага, але десь прозвучало шо АТБ дає знижку 4%. Так 5% чи 4% по червоних цінниках?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Shaman написав:тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?

Легше 2000 закинути...незнижувальний залишок.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Shaman написав:тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?

Легше 2000 закинути...незнижувальний залишок.

я вначале тоже решил поизучать - потом понял,что это противоречит моей концепции - все только в кредит. Покупать за свои - моветон :lol:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:23

  Shaman написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?

Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.

не могу удержаться :oops:
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?.
когнитивный диссонанс :shock:

Копейка фонд бережёт
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:28

Re: Райффайзен Банк Аваль

  demichh написав:Копейка фонд бережёт

не только, еще формула с мультика есть
чтоби скопить денег - купить, что-нить не нужное, потом продать.
АТБ известний демпинг по ценам, грех єто не использовать.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:18

  Shaman написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?

Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.

не могу удержаться :oops:
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?.
когнитивный диссонанс :shock:


так разлито в те же бутылки и те же коробки, грех не пользоваться
cohan
 
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