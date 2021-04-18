Shaman написав:
не могу удержаться
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?.
когнитивный диссонанс
С этим, как раз, вопросов нет. У меня другой: как надо тариться акционными товарами, чтобы вся затея с картой имела смысл? Если этой картой платить за всё, то можно и в минус уйти, ведь карты, на которых от 2% и выше на всё - встречаются повсеместно. А отдельным чеком собирать акционные, и ещё одним - обычные, так сколько там выхлопа будет с той акционки (не забываем про карты, дающие на всё, в том числе на акционку), и стоит ли оно этой мороки?