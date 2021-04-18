Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?
Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.
не могу удержаться тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?. когнитивный диссонанс
С этим, как раз, вопросов нет. У меня другой: как надо тариться акционными товарами, чтобы вся затея с картой имела смысл? Если этой картой платить за всё, то можно и в минус уйти, ведь карты, на которых от 2% и выше на всё - встречаются повсеместно. А отдельным чеком собирать акционные, и ещё одним - обычные, так сколько там выхлопа будет с той акционки (не забываем про карты, дающие на всё, в том числе на акционку), и стоит ли оно этой мороки?
M-Audio написав:С этим, как раз, вопросов нет. У меня другой: как надо тариться акционными товарами, чтобы вся затея с картой имела смысл? Если этой картой платить за всё, то можно и в минус уйти, ведь карты, на которых от 2% и выше на всё - встречаются повсеместно. А отдельным чеком собирать акционные, и ещё одним - обычные, так сколько там выхлопа будет с той акционки (не забываем про карты, дающие на всё, в том числе на акционку), и стоит ли оно этой мороки?
я выше писал, что не каждый месяц
я тарюсь актимелем ( 11 против 14-15), молочкой (президент 34 против 42-28), йогурты не помню сколько и т.п. и всякими молотыми кофе, понятно что берется с запасом и иногда какой красной рыбой порезанной и т.п. та же Морршинская в 6л не помню когда акционной хоть где была понятно что все берется с запасом - акция то не кажддый день, так что месяц на месяц не приходится...
но учитывая как в соседней ветке у ПУМБа выклянчивают полтинник, лучше иметь бонус тут, тем более что не по скидке АТБ еще может оказаться дороже соседнего сильпо со скидкой ( по актимелю и йогуртам так точно) ))
Только что был звонок с номера 050 785 43 02.Автомат предложил пройти идентификацию,иначе заблокируют счета.Нажав 1 и послушав музыку какое-то время,начала общение с оператором Владимиром.Уточнила,какой это банк звонит в 8 утра,ответил,что Райффайзен.Я сообщила,что не являюсь клиентом банка-бросили трубку без извинений.
tatmech написав:Только что был звонок с номера 050 785 43 02.Автомат предложил пройти идентификацию,иначе заблокируют счета.Нажав 1 и послушав музыку какое-то время,начала общение с оператором Владимиром.Уточнила,какой это банк звонит в 8 утра,ответил,что Райффайзен.Я сообщила,что не являюсь клиентом банка-бросили трубку без извинений.
Голосно і трохи зухвало (як на мене). Для більшості громадян - звичайні дисконтні картки - більш простий і звичний варіант, а з банками не всі хочуть мати справу (бо бояться). Через рік буде видно, наскільки успішно реалізована ідея карток "банк+магазин" (наскільки мені відомо, зв'язка "УкрСиб"+"Ашан" - не надто популярна у сотень тисяч покупців )
Голосно і трохи зухвало (як на мене). Для більшості громадян - звичайні дисконтні картки - більш простий і звичний варіант, а з банками не всі хочуть мати справу (бо бояться). Через рік буде видно, наскільки успішно реалізована ідея карток "банк+магазин" (наскільки мені відомо, зв'язка "УкрСиб"+"Ашан" - не надто популярна у сотень тисяч покупців )