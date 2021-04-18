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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 777778779780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:59

  Shaman написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і в якому пакеті АТБ карту брати з + чи без?

Конечно в Райф+, там нуна сделать покупок в мес на 2000грн и карта будет бесплатна в обслуживании.

не могу удержаться :oops:
тут все держатели фондов, но тариться в АТБ на 2000 грн - это наше все?.
когнитивный диссонанс :shock:

С этим, как раз, вопросов нет. У меня другой: как надо тариться акционными товарами, чтобы вся затея с картой имела смысл? Если этой картой платить за всё, то можно и в минус уйти, ведь карты, на которых от 2% и выше на всё - встречаются повсеместно. А отдельным чеком собирать акционные, и ещё одним - обычные, так сколько там выхлопа будет с той акционки (не забываем про карты, дающие на всё, в том числе на акционку), и стоит ли оно этой мороки?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:03

  M-Audio написав:С этим, как раз, вопросов нет. У меня другой: как надо тариться акционными товарами, чтобы вся затея с картой имела смысл? Если этой картой платить за всё, то можно и в минус уйти, ведь карты, на которых от 2% и выше на всё - встречаются повсеместно. А отдельным чеком собирать акционные, и ещё одним - обычные, так сколько там выхлопа будет с той акционки (не забываем про карты, дающие на всё, в том числе на акционку), и стоит ли оно этой мороки?


я выше писал, что не каждый месяц

я тарюсь актимелем ( 11 против 14-15), молочкой (президент 34 против 42-28), йогурты не помню сколько и т.п. и всякими молотыми кофе, понятно что берется с запасом и иногда какой красной рыбой порезанной и т.п.
та же Морршинская в 6л не помню когда акционной хоть где была
понятно что все берется с запасом - акция то не кажддый день, так что месяц на месяц не приходится...

но учитывая как в соседней ветке у ПУМБа выклянчивают полтинник, лучше иметь бонус тут, тем более что не по скидке АТБ еще может оказаться дороже соседнего сильпо со скидкой ( по актимелю и йогуртам так точно) ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:16

Re: Райффайзен Банк Аваль

Только что был звонок с номера 050 785 43 02.Автомат предложил пройти идентификацию,иначе заблокируют счета.Нажав 1 и послушав музыку какое-то время,начала общение с оператором Владимиром.Уточнила,какой это банк звонит в 8 утра,ответил,что Райффайзен.Я сообщила,что не являюсь клиентом банка-бросили трубку без извинений.
tatmech
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:28

  tatmech написав:Только что был звонок с номера 050 785 43 02.Автомат предложил пройти идентификацию,иначе заблокируют счета.Нажав 1 и послушав музыку какое-то время,начала общение с оператором Владимиром.Уточнила,какой это банк звонит в 8 утра,ответил,что Райффайзен.Я сообщила,что не являюсь клиентом банка-бросили трубку без извинений.


словосочетание "денежные средства" звучало? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:46

Re: Райффайзен Банк Аваль

«Нам не оставляют другого выхода». АТБ планирует выдать миллионы карт АТБ-Pay и не исключает запуск платежной системы

https://nv.ua/biz/markets/atb-pay-chto- ... 54722.html
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:30

А я и за год наверное не трачу 2000 гривен в АТБ - так что тоже не вижу особого смысла в карте. Хотя у меня зарплатка Райфа...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:51

  unknownurl написав:«Нам не оставляют другого выхода». АТБ планирует выдать миллионы карт АТБ-Pay и не исключает запуск платежной системы

https://nv.ua/biz/markets/atb-pay-chto- ... 54722.html

Голосно і трохи зухвало (як на мене). Для більшості громадян - звичайні дисконтні картки - більш простий і звичний варіант, а з банками не всі хочуть мати справу (бо бояться). Через рік буде видно, наскільки успішно реалізована ідея карток "банк+магазин" (наскільки мені відомо, зв'язка "УкрСиб"+"Ашан" - не надто популярна у сотень тисяч покупців :? )
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

  AleksD написав:(наскільки мені відомо, зв'язка "УкрСиб"+"Ашан" - не надто популярна у сотень тисяч покупців )


у вас вона є?
я б сказав дуже навіть популярна!
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:23

  AleksD написав:
  unknownurl написав:«Нам не оставляют другого выхода». АТБ планирует выдать миллионы карт АТБ-Pay и не исключает запуск платежной системы

https://nv.ua/biz/markets/atb-pay-chto- ... 54722.html

Голосно і трохи зухвало (як на мене). Для більшості громадян - звичайні дисконтні картки - більш простий і звичний варіант, а з банками не всі хочуть мати справу (бо бояться). Через рік буде видно, наскільки успішно реалізована ідея карток "банк+магазин" (наскільки мені відомо, зв'язка "УкрСиб"+"Ашан" - не надто популярна у сотень тисяч покупців :? )


так Ашан не на каждом углу )
cohan
 
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