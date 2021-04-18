Додано: Пон 19 кві, 2021 07:03

M-Audio написав: С этим, как раз, вопросов нет. У меня другой: как надо тариться акционными товарами, чтобы вся затея с картой имела смысл? Если этой картой платить за всё, то можно и в минус уйти, ведь карты, на которых от 2% и выше на всё - встречаются повсеместно. А отдельным чеком собирать акционные, и ещё одним - обычные, так сколько там выхлопа будет с той акционки (не забываем про карты, дающие на всё, в том числе на акционку), и стоит ли оно этой мороки? С этим, как раз, вопросов нет. У меня другой: как надо тариться акционными товарами, чтобы вся затея с картой имела смысл? Если этой картой платить за всё, то можно и в минус уйти, ведь карты, на которых от 2% и выше на всё - встречаются повсеместно. А отдельным чеком собирать акционные, и ещё одним - обычные, так сколько там выхлопа будет с той акционки (не забываем про карты, дающие на всё, в том числе на акционку), и стоит ли оно этой мороки?

я выше писал, что не каждый месяця тарюсь актимелем ( 11 против 14-15), молочкой (президент 34 против 42-28), йогурты не помню сколько и т.п. и всякими молотыми кофе, понятно что берется с запасом и иногда какой красной рыбой порезанной и т.п.та же Морршинская в 6л не помню когда акционной хоть где былапонятно что все берется с запасом - акция то не кажддый день, так что месяц на месяц не приходится...но учитывая как в соседней ветке у ПУМБа выклянчивают полтинник, лучше иметь бонус тут, тем более что не по скидке АТБ еще может оказаться дороже соседнего сильпо со скидкой ( по актимелю и йогуртам так точно) ))