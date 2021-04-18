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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:00
через кассу Аваля от физика на счёт юрика обсл. в Авале, какая комиссия будет?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:58
Игорь Алексеевич написав:
через кассу Аваля от физика на счёт юрика обсл. в Авале, какая комиссия будет?
1% не больше 1000
могут быть вариации если юрик - застройщик или ХПЧ
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cohan
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:59
Я так розумію, знижка в АТБ при оплаті карткою Райфу діє тільки в Запоріжжі та Дніпрі, а в Києві поки карткою користуватись немає сенсу?
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Dimaa
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:01
Dimaa написав:
Я так розумію, знижка в АТБ при оплаті карткою Райфу діє тільки в Запоріжжі та Дніпрі, а в Києві поки карткою користуватись немає сенсу?
думаю что есть, все ж глобальноhttps://nv.ua/biz/markets/atb-pay-chto- ... 54722.html
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cohan
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