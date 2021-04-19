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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:00

через кассу Аваля от физика на счёт юрика обсл. в Авале, какая комиссия будет?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:58

  Игорь Алексеевич написав:через кассу Аваля от физика на счёт юрика обсл. в Авале, какая комиссия будет?


1% не больше 1000

могут быть вариации если юрик - застройщик или ХПЧ
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:59

Я так розумію, знижка в АТБ при оплаті карткою Райфу діє тільки в Запоріжжі та Дніпрі, а в Києві поки карткою користуватись немає сенсу?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:01

  Dimaa написав:Я так розумію, знижка в АТБ при оплаті карткою Райфу діє тільки в Запоріжжі та Дніпрі, а в Києві поки карткою користуватись немає сенсу?


думаю что есть, все ж глобально
https://nv.ua/biz/markets/atb-pay-chto- ... 54722.html
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:48

  Игорь Алексеевич написав:через кассу Аваля от физика на счёт юрика обсл. в Авале, какая комиссия будет?

А СЭПы из других банков, где они бесплатны, уже отменили? Или непременно касса Аваля должна быть?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:00

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Dimaa написав:Я так розумію, знижка в АТБ при оплаті карткою Райфу діє тільки в Запоріжжі та Дніпрі, а в Києві поки карткою користуватись немає сенсу?


Мислить нужно глобально. Магазин сетевой - везде можно, только цени.
Не периферии цени више , чем в больших городах. Сравнивал 2 АТБ - цена на "селе" +1грн к цене большинства товаров.
Goodman
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