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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:00
через кассу Аваля от физика на счёт юрика обсл. в Авале, какая комиссия будет?
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:58
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:59
Я так розумію, знижка в АТБ при оплаті карткою Райфу діє тільки в Запоріжжі та Дніпрі, а в Києві поки карткою користуватись немає сенсу?
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:01
думаю что есть, все ж глобально
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:48
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:00
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мислить нужно глобально. Магазин сетевой - везде можно, только цени.
Не периферии цени више , чем в больших городах. Сравнивал 2 АТБ - цена на "селе" +1грн к цене большинства товаров.
Додано: Вів 20 кві, 2021 04:08
дали интересную ссылку
Разовью мысль. Основной посыл текста – что АТБ выходит на тропу войны с эквайрингом, но рыночными методами. Правда, основные противники у них Приват и Ощад.
Интересный подход, посмотрим, что будет. Экономическая мощь АТБ на порядки выше, чем у Ашана. В случае успеха на выходе пользователи получать скидку 1% на все или там скидку 5% на 500 номенклатур.
В целом для банковской системы и владельцев карт это будет минус. Интерчендж на кредитки не может быть ниже 1%. Или будем забывать о 60 днях отсрочки и переходить на 30 дней.
Свинорыл, помни – оформляя карту Райф АТБ ты вносишь свой вклад в снижение интерченджа и как следствие – кешбека.
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