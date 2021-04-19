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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:09
Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay.
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MASolomko
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:21
MASolomko написав:
Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay.
Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:08
Flamingo написав: MASolomko написав:
Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay.
Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично
Цікаво, як вони тоді економлять на еквайрингу. Я так розумію, що ідея була закільцювати оплату на Авалі і не світити її назовні, за що дає змогу зробити знижку на еквайринг такої операції і GPay ламає їм усю картину. Чи може я не розумію, як процеситься Gpay і його теж можна обробити локально?
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