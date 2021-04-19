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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay. :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:21

  MASolomko написав:Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay. :D

Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:08

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay. :D

Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично

Цікаво, як вони тоді економлять на еквайрингу. Я так розумію, що ідея була закільцювати оплату на Авалі і не світити її назовні, за що дає змогу зробити знижку на еквайринг такої операції і GPay ламає їм усю картину. Чи може я не розумію, як процеситься Gpay і його теж можна обробити локально?
klug
 
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