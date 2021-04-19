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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay. :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:21

  MASolomko написав:Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay. :D

Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:08

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay. :D

Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично

Цікаво, як вони тоді економлять на еквайрингу. Я так розумію, що ідея була закільцювати оплату на Авалі і не світити її назовні, за що дає змогу зробити знижку на еквайринг такої операції і GPay ламає їм усю картину. Чи може я не розумію, як процеситься Gpay і його теж можна обробити локально?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:44

Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:04

  klug написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay. :D

Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично

Цікаво, як вони тоді економлять на еквайрингу. Я так розумію, що ідея була закільцювати оплату на Авалі і не світити її назовні, за що дає змогу зробити знижку на еквайринг такої операції і GPay ламає їм усю картину. Чи може я не розумію, як процеситься Gpay і його теж можна обробити локально?

основная доля эквайринга - интерчендж - 1,5% из 2,5%.
здесь райф скорей всего сильно его снизил, возможно до тех же 0,5%.
а если райф еще и свои терминалы поставит - тоже что-то снизит
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:05

  Dimaa написав:Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ


сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении

облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет
заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении

короче, саппорт тут ни о чем
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:14

  AleksD написав:
  greenozon написав:АТБ - король продуктового ринку України
і відрив лише збільшується!!! (картинка із дешборда монобанку)

Зображення

Не хочу бути категоричним, але це смішно - писати про якесь лідерство за графіком одного банку. Є такі ж графіки з "Ощаду" і "Привату", в яких обслуговуються найбільше власників карток..?
PS. Сам є власником картки "Моно", але уже кілька місяців - лише для транзиту, продукти йдуть по іншим карткам 8) і в "АТБ" буваю рідко

есть же и другие источники инфо - монобанк просто под рукой

выручка за 2019
АТБ - 105 млрд - 2!!! место после Нафтогаза
Сильпо - 62 млрд - а несколько лет назад был больше АТБ - пока проигрывает
остальные продуктовые ритейлы ниже 20 млрд

не надо быть категоричным :wink:
Shaman
 
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