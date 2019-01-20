MASolomko написав:Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay.
Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично
Цікаво, як вони тоді економлять на еквайрингу. Я так розумію, що ідея була закільцювати оплату на Авалі і не світити її назовні, за що дає змогу зробити знижку на еквайринг такої операції і GPay ламає їм усю картину. Чи може я не розумію, як процеситься Gpay і його теж можна обробити локально?
Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ
MASolomko написав:Вот будет хохма, если АТБ в свою программу не реализовали скидку при оплате токенами Apple/Google Pay.
Хохмы не будет. Потому как реализовали. По крайней мере g-pay. Проверено лично
Цікаво, як вони тоді економлять на еквайрингу. Я так розумію, що ідея була закільцювати оплату на Авалі і не світити її назовні, за що дає змогу зробити знижку на еквайринг такої операції і GPay ламає їм усю картину. Чи може я не розумію, як процеситься Gpay і його теж можна обробити локально?
основная доля эквайринга - интерчендж - 1,5% из 2,5%. здесь райф скорей всего сильно его снизил, возможно до тех же 0,5%. а если райф еще и свои терминалы поставит - тоже что-то снизит
Dimaa написав:Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ
сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении
облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении
greenozon написав:АТБ - король продуктового ринку України і відрив лише збільшується!!! (картинка із дешборда монобанку)
Не хочу бути категоричним, але це смішно - писати про якесь лідерство за графіком одного банку. Є такі ж графіки з "Ощаду" і "Привату", в яких обслуговуються найбільше власників карток..? PS. Сам є власником картки "Моно", але уже кілька місяців - лише для транзиту, продукти йдуть по іншим карткам і в "АТБ" буваю рідко
есть же и другие источники инфо - монобанк просто под рукой
выручка за 2019 АТБ - 105 млрд - 2!!! место после Нафтогаза Сильпо - 62 млрд - а несколько лет назад был больше АТБ - пока проигрывает остальные продуктовые ритейлы ниже 20 млрд
Shaman написав:Сильпо - 62 млрд - а несколько лет назад был больше АТБ - пока проигрывает
имею "счастье" сравнить два етих гиганта - обои на красной линии и растояние между ними 400м . АТБ по ценам рубит Сильпо на раз. Особенно по социально-значимим товарам. + АТБ перейшло на 24 часа . PS Сильпо появилось на месте Фуршета , Фуршет захирел по той же причине - подсидело его АТБ.
Dimaa написав:Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ
сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении
облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении
короче, саппорт тут ни о чем
А я заодне і кредитку 100 днів узяв. Менеджер сказала, що відучора знов стали кредитувати людей ззовні (поза зарплатними проєктами Райфу). Узяв для кешбеку 10% чистими на все з 7 по 12 травня - максимальна сума кешбеку 500 грн