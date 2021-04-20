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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:21
А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:25
Dimaa написав: cohan написав: Dimaa написав:
Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ
сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении
облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет
заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении
короче, саппорт тут ни о чем
А я заодне і кредитку 100 днів узяв. Менеджер сказала, що відучора знов стали кредитувати людей ззовні (поза зарплатними проєктами Райфу). Узяв для кешбеку 10% чистими на все з 7 по 12 травня - максимальна сума кешбеку 500 грн
о, дякую за пораду,
наеду на них через 5 рабочих, вдруг дадут,
а кредитка мгновенная или снова ждать 5 дней?
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cohan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:37
похоже, что ФОПам они впаривают только для ФОПа... так неинтересно
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cohan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:48
Квесторе_поверніться написав:
А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?
от Визы скорее всего, типа для преиум пакета, как в ОТП
хотя в ОТП он это кажется платная услуга
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cohan
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