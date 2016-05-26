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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:21
А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:25
Dimaa написав: cohan написав: Dimaa написав:
Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ
сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении
облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет
заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении
короче, саппорт тут ни о чем
А я заодне і кредитку 100 днів узяв. Менеджер сказала, що відучора знов стали кредитувати людей ззовні (поза зарплатними проєктами Райфу). Узяв для кешбеку 10% чистими на все з 7 по 12 травня - максимальна сума кешбеку 500 грн
о, дякую за пораду,
наеду на них через 5 рабочих, вдруг дадут,
а кредитка мгновенная или снова ждать 5 дней?
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cohan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:37
похоже, что ФОПам они впаривают только для ФОПа... так неинтересно
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cohan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:48
Квесторе_поверніться написав:
А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?
от Визы скорее всего, типа для преиум пакета, как в ОТП
хотя в ОТП он это кажется платная услуга
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cohan
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Додано: Чет 22 кві, 2021 05:41
cohan
Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е)
Не уявляю що з нею робити після акції.
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Dimaa
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Додано: Чет 22 кві, 2021 07:53
Dimaa написав:cohan
Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е)
Не уявляю що з нею робити після акції.
Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.
А еще лучше "хочу карту" - с нее снимите 500ку без комиса.
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ВIВ
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Додано: Чет 22 кві, 2021 08:11
ВIВ написав: Dimaa написав:cohan
Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е)
Не уявляю що з нею робити після акції.
Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует
, поэтму скоренько закажите именную.
жесткий банчик
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cohan
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Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30
ВIВ написав: Dimaa написав:cohan
Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е)
Не уявляю що з нею робити після акції.
Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.
А еще лучше "хочу карту" - с нее снимите 500ку без комиса.
Розмовляв із двома операторами з ГЛ - неіменні кредитки теж беруть участь в акції кешбеку наступного місяця 7-12 числа. Стосовно «Хочу картку» - уже пізно, це треба закривати цю і знов подаватись... 500ку буду вже просто проплачувати за щось(
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Dimaa
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Чет 22 кві, 2021 08:31
cohan
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