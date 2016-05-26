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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 780781782783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:21

А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:25

  Dimaa написав:
  cohan написав:
  Dimaa написав:Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ


сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении

облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет
заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении

короче, саппорт тут ни о чем


А я заодне і кредитку 100 днів узяв. Менеджер сказала, що відучора знов стали кредитувати людей ззовні (поза зарплатними проєктами Райфу). Узяв для кешбеку 10% чистими на все з 7 по 12 травня - максимальна сума кешбеку 500 грн


о, дякую за пораду,
наеду на них через 5 рабочих, вдруг дадут,
а кредитка мгновенная или снова ждать 5 дней?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:37

Re: Райффайзен Банк Аваль

похоже, что ФОПам они впаривают только для ФОПа... так неинтересно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:48

  Квесторе_поверніться написав:А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?


от Визы скорее всего, типа для преиум пакета, как в ОТП
хотя в ОТП он это кажется платная услуга
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 05:41

cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:53

  Dimaa написав:cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.

Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.
А еще лучше "хочу карту" - с нее снимите 500ку без комиса.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:11

  ВIВ написав:
  Dimaa написав:cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.

Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.


жесткий банчик
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30

  ВIВ написав:
  Dimaa написав:cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.

Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.
А еще лучше "хочу карту" - с нее снимите 500ку без комиса.


Розмовляв із двома операторами з ГЛ - неіменні кредитки теж беруть участь в акції кешбеку наступного місяця 7-12 числа. Стосовно «Хочу картку» - уже пізно, це треба закривати цю і знов подаватись... 500ку буду вже просто проплачувати за щось(
Dimaa
 
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