Dimaa написав:Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ
сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении
облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении
короче, саппорт тут ни о чем
А я заодне і кредитку 100 днів узяв. Менеджер сказала, що відучора знов стали кредитувати людей ззовні (поза зарплатними проєктами Райфу). Узяв для кешбеку 10% чистими на все з 7 по 12 травня - максимальна сума кешбеку 500 грн
о, дякую за пораду, наеду на них через 5 рабочих, вдруг дадут, а кредитка мгновенная или снова ждать 5 дней?
Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) Не уявляю що з нею робити після акції.
Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную. А еще лучше "хочу карту" - с нее снимите 500ку без комиса.
Розмовляв із двома операторами з ГЛ - неіменні кредитки теж беруть участь в акції кешбеку наступного місяця 7-12 числа. Стосовно «Хочу картку» - уже пізно, це треба закривати цю і знов подаватись... 500ку буду вже просто проплачувати за щось(