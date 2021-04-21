RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 780781782783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:21

А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37195
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:25

  Dimaa написав:
  cohan написав:
  Dimaa написав:Сьогодні отримав картку АТБ. СМС про готовність картки так і не прийшов, але на ГЛ сказали що картку можна забирати. Заплатив у найближчому АТБ за товари з червоними цінниками - усе пройшло зі знижкою 5%. Місто Київ


сходил сегодня получить, заказывал с сайта две недели назад, была смска о заказе, и саппорт в чате сказал что карта ждет в отделении

облизнулся: никто ничго не выпустил и никого не ждет
заказал выпуск в отделении - сразу появилась в приложении

короче, саппорт тут ни о чем


А я заодне і кредитку 100 днів узяв. Менеджер сказала, що відучора знов стали кредитувати людей ззовні (поза зарплатними проєктами Райфу). Узяв для кешбеку 10% чистими на все з 7 по 12 травня - максимальна сума кешбеку 500 грн


о, дякую за пораду,
наеду на них через 5 рабочих, вдруг дадут,
а кредитка мгновенная или снова ждать 5 дней?
cohan
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:37

Re: Райффайзен Банк Аваль

похоже, что ФОПам они впаривают только для ФОПа... так неинтересно
cohan
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:48

  Квесторе_поверніться написав:А шо це за програма Захист покупок в інтернеті?
Чи не втюхали якусь страхівочку?


от Визы скорее всего, типа для преиум пакета, как в ОТП
хотя в ОТП он это кажется платная услуга
cohan
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 05:41

cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.
Dimaa
 
Повідомлень: 81
З нами з: 09.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:53

  Dimaa написав:cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.

Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.
А еще лучше "хочу карту" - с нее снимите 500ку без комиса.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 03.02.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:11

  ВIВ написав:
  Dimaa написав:cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.

Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.


жесткий банчик
cohan
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30

  ВIВ написав:
  Dimaa написав:cohan

Дали відразу неіменну. Кредитку треба переназвати “5 днів” (з 7 по 12-е) :D
Не уявляю що з нею робити після акції.

Неименную я бы назвал "мусор", в КБ она не участвует, поэтму скоренько закажите именную.
А еще лучше "хочу карту" - с нее снимите 500ку без комиса.


Розмовляв із двома операторами з ГЛ - неіменні кредитки теж беруть участь в акції кешбеку наступного місяця 7-12 числа. Стосовно «Хочу картку» - уже пізно, це треба закривати цю і знов подаватись... 500ку буду вже просто проплачувати за щось(
Dimaa
 
Повідомлень: 81
З нами з: 09.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:07

А с этой АТБ карты (тариф райфкарта) СЭП бесплатный в другой банк ?
demichh
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Dimaa написав:Розмовляв із двома операторами з ГЛ

Справжній свинорил дивиться на першоджерела
https://www.aval.ua/storage/files/ofitsiyni-pravila-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.pdf
, а не гаїть час на пусті балачки.

– фізичні особи, які протягом Строку проведення Акції,
або до його початку, уклали з Банком кредитний договір та отримали іменну кредитну картку Банку
...

Там ще повинна виконатися таку умова:
та отримали смс-повідомлення
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 03.02.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 780781782783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: newbie і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9455, 9456, 9457
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94565 11422478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 18:28
newbie
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4731, 4732, 4733
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47321 5962036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 18:03
Aktus
А-Банк 1 ... 1894, 1895, 1896
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18950 2738941
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 17:38
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94566)
22.04.2021 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.