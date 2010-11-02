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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 781782783784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:04

  ВIВ написав:
  Dimaa написав:Розмовляв із двома операторами з ГЛ

Справжній свинорил дивиться на першоджерела
https://www.aval.ua/storage/files/ofitsiyni-pravila-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.pdf
, а не гаїть час на пусті балачки.

– фізичні особи, які протягом Строку проведення Акції,
або до його початку, уклали з Банком кредитний договір та отримали іменну кредитну картку Банку
...

Там ще повинна виконатися таку умова:
та отримали смс-повідомлення



Зараз замовлю іменну картку :D
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:48

у мене миттєва, і теж час від часу дають ці 10% і посилання ймовірно на цей же документ.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:35

Re: Райффайзен Банк Аваль

зрада, выданая именная АТБ не берет участие в Ще
подозреваю, что проходит по тарифам обычной райфкарты
https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... -1-1-1.pdf
но при этом - привязана к счету Райф+ к сущестующей карте, и при этом - выдана нашару, а не за 100 грн

короче мало что понятно, но с Ще облом
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:38

  demichh написав:А с этой АТБ карты (тариф райфкарта) СЭП бесплатный в другой банк ?


вряд ли, у Аваля бесплатно снятие в любом банкомате, это хорошая фича, спору нет
но вот СЭП така же фича за один процент

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... -1-1-1.pdf
тут вообще это обойдено, да и помоему не получится из приложения отправить СЭП, это не Укрсиб
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:44

  Ромасик написав:у мене миттєва, і теж час від часу дають ці 10% і посилання ймовірно на цей же документ.


А в них ця акція неодноразова? Можуть запропонувати і в наступних місяцях? Вам проходили смс про участь в акції?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:20

  cohan написав:https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... -1-1-1.pdf
тут вообще это обойдено, да и помоему не получится из приложения отправить СЭП, это не Укрсиб

Це Ви обійшли п. 12(.4).
klug
 
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