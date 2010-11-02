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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:04
Зараз замовлю іменну картку
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Dimaa
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:48
у мене миттєва, і теж час від часу дають ці 10% і посилання ймовірно на цей же документ.
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:35
зрада
, выданая именная АТБ не берет участие в Ще
подозреваю, что проходит по тарифам обычной райфкартыhttps://www.aval.ua/storage/files/tarif ... -1-1-1.pdf
но при этом - привязана к счету Райф+ к сущестующей карте, и при этом - выдана нашару, а не за 100 грн
короче мало что понятно, но с Ще облом
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cohan
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:38
demichh написав:
А с этой АТБ карты (тариф райфкарта) СЭП бесплатный в другой банк ?
вряд ли, у Аваля бесплатно снятие в любом банкомате, это хорошая фича, спору нет
но вот СЭП така же фича за один процентhttps://www.aval.ua/storage/files/tarif ... -1-1-1.pdf
тут вообще это обойдено, да и помоему не получится из приложения отправить СЭП, это не Укрсиб
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cohan
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:44
Ромасик написав:
у мене миттєва, і теж час від часу дають ці 10% і посилання ймовірно на цей же документ.
А в них ця акція неодноразова? Можуть запропонувати і в наступних місяцях? Вам проходили смс про участь в акції?
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Dimaa
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:20
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klug
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:16
klug написав:
Це Ви обійшли п. 12(.4).
о, точно! и не 1%, можно пользоваться
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cohan
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:16
cohan написав: klug написав:
Це Ви обійшли п. 12(.4).
о, точно! и не 1%, можно пользоваться
Я вам більше скажу - для вас буде 0.
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klug
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