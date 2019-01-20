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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 782783784785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:56

  Vorlon написав:
  cohan написав:но при этом - привязана к счету Райф+ к сущестующей карте, и при этом - выдана нашару, а не за 100 грн

А как вы её заказывали? В тарифах Райф+ не вижу возможности получения бесплатной допки АТБ. В отличие от тарифов обычной Райф (где указано, что до осени акция).


в отделении, приготовился платить 100 - говорит, при получении
а при получении - только сфотала, и сказала что это допка к ней платная
в общем, такое... но 5% это 5% ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:19

  cohan написав:и сказала что это допка к ней платная

Допка до допки? Може у вас все ж 2 рахунки?
klug
 
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  #<1 ... 782783784785
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