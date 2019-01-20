в отделении, приготовился платить 100 - говорит, при получении
а при получении - только сфотала, и сказала что это допка к ней платная
в общем, такое... но 5% это 5% ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:56
в отделении, приготовился платить 100 - говорит, при получении
а при получении - только сфотала, и сказала что это допка к ней платная
в общем, такое... но 5% это 5% ))
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:19
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