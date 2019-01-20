в отделении, приготовился платить 100 - говорит, при получении
а при получении - только сфотала, и сказала что это допка к ней платная
в общем, такое... но 5% это 5% ))
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Додано: Суб 24 кві, 2021 14:56
в отделении, приготовился платить 100 - говорит, при получении
а при получении - только сфотала, и сказала что это допка к ней платная
в общем, такое... но 5% это 5% ))
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:19
Додано: Суб 24 кві, 2021 18:56
нет, один, картина такая:
каждая карта прилинкована к счету Райф+, номер счета одинаков,
при это в выписке по карте видны приходы и там и там (правда, это СЭПы, думаю, p2p будет покарточно, но вообще интересно....), а расходы - отдельно
при клике на счет - в его выписке - и приходы и расходы по обеим картам
в ГуглПлей добавилась не сразу, что странновато, в налоговую же счет не надо ставить, но, видимо, так как активация только после смены ПИНа в банкомате, какое-то время в банке карта считалась неактивной
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