прислали вайбер-ссылку для АТБ игры "потрать 1000 и выиграй приз",
эдакий прототип Новосовского (тоже не Бог весть какого функционального) додатка...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 кві, 2021 18:57
Re: Райффайзен Банк Аваль
прислали вайбер-ссылку для АТБ игры "потрать 1000 и выиграй приз",
эдакий прототип Новосовского (тоже не Бог весть какого функционального) додатка...
Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:29
Випустили додаткову карту до АТБ карти.
Не пише на ній АТБ...знижок не буде?
Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:52
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:38
Я так понимаю надо топать в отделение. То, что заказал карту через сайт и пришла смс , что перезвонят получается фуфел.
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