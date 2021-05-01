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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 784785786787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 18:57

Re: Райффайзен Банк Аваль

прислали вайбер-ссылку для АТБ игры "потрать 1000 и выиграй приз",
эдакий прототип Новосовского (тоже не Бог весть какого функционального) додатка...
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:29

Випустили додаткову карту до АТБ карти.
Не пише на ній АТБ...знижок не буде? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37273
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:52

  Квесторе_поверніться написав:Випустили додаткову карту до АТБ карти.
Не пише на ній АТБ...знижок не буде? :(

ви ж наче досвідчена людина на форумі)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:38

Я так понимаю надо топать в отделение. То, что заказал карту через сайт и пришла смс , что перезвонят получается фуфел.
Ratatui
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Повідомлень: 7654
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  #<1 ... 784785786787
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