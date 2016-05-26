прислали вайбер-ссылку для АТБ игры "потрать 1000 и выиграй приз",
эдакий прототип Новосовского (тоже не Бог весть какого функционального) додатка...
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Додано: Чет 29 кві, 2021 18:57
Re: Райффайзен Банк Аваль
прислали вайбер-ссылку для АТБ игры "потрать 1000 и выиграй приз",
эдакий прототип Новосовского (тоже не Бог весть какого функционального) додатка...
Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:29
Випустили додаткову карту до АТБ карти.
Не пише на ній АТБ...знижок не буде?
Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:52
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:38
Я так понимаю надо топать в отделение. То, что заказал карту через сайт и пришла смс , что перезвонят получается фуфел.
Додано: Нед 02 тра, 2021 13:36
Ratatui, я заказывал через сайт. Все норм, пришло. Но откроется отдельным счетом. Это важно, если вы хотите ее как допку к зп. Тогда только в отделение.
Правда мне после заказа пришло смс что карта будет доставлена в отделение через 5-10 дней, а не о том, что перезвонят.
Додано: Нед 02 тра, 2021 14:07
у них фиг поймешь как, мне смс что будет доставлена пришла, после заказа через сайт, но в итоге перезаказывал с менеджером
Додано: Вів 04 тра, 2021 11:31
Карта АТБ
Получил карту. Теперь не могу найти в моем АТБ заветных ценников.
Додано: Вів 04 тра, 2021 12:06
А за кольором? ні?
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:38
В АТБ масса красных ценников (любого дизайна), но с выделенной сниженной ценой при расчете Картой Аваля не встретил. Для эксперимента оплатил новой картой сметану Президент с ценником с красной рамкой и надписью "Для клієнтів Атб" (или как-то так). Скидка - ноль. Как было 26,60грн., так и осталось.
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