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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 784785786787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 18:57

Re: Райффайзен Банк Аваль

прислали вайбер-ссылку для АТБ игры "потрать 1000 и выиграй приз",
эдакий прототип Новосовского (тоже не Бог весть какого функционального) додатка...
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:29

Випустили додаткову карту до АТБ карти.
Не пише на ній АТБ...знижок не буде? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:52

  Квесторе_поверніться написав:Випустили додаткову карту до АТБ карти.
Не пише на ній АТБ...знижок не буде? :(

ви ж наче досвідчена людина на форумі)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:38

Я так понимаю надо топать в отделение. То, что заказал карту через сайт и пришла смс , что перезвонят получается фуфел.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 13:36

Ratatui, я заказывал через сайт. Все норм, пришло. Но откроется отдельным счетом. Это важно, если вы хотите ее как допку к зп. Тогда только в отделение.
Правда мне после заказа пришло смс что карта будет доставлена в отделение через 5-10 дней, а не о том, что перезвонят.
Ромасик
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 30.03.15
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Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 14:07

  Ромасик написав:Ratatui, я заказывал через сайт. Все норм, пришло. Но откроется отдельным счетом. Это важно, если вы хотите ее как допку к зп. Тогда только в отделение.
Правда мне после заказа пришло смс что карта будет доставлена в отделение через 5-10 дней, а не о том, что перезвонят.


у них фиг поймешь как, мне смс что будет доставлена пришла, после заказа через сайт, но в итоге перезаказывал с менеджером
cohan
 
Повідомлень: 1638
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:31

Карта АТБ

Получил карту. Теперь не могу найти в моем АТБ заветных ценников.

https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Gost2013
 
Повідомлень: 196
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:06

  Gost2013 написав:Получил карту. Теперь не могу найти в моем АТБ заветных ценников.

https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval

А за кольором? ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37278
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1873 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Gost2013 написав:Получил карту. Теперь не могу найти в моем АТБ заветных ценников.

https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval

А за кольором? ні?

В АТБ масса красных ценников (любого дизайна), но с выделенной сниженной ценой при расчете Картой Аваля не встретил. Для эксперимента оплатил новой картой сметану Президент с ценником с красной рамкой и надписью "Для клієнтів Атб" (или как-то так). Скидка - ноль. Как было 26,60грн., так и осталось.
Gost2013
 
Повідомлень: 196
З нами з: 15.09.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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