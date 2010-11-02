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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 785786787788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:19

cohan
А цена товара одна (без уточнения сниженной при оплате Авалем, как на сайте АТБ ?https://www.atbmarket.com/uk/news/novosti-seti/bankovskaya-karta-atb-ot-rayffayzen-bank-aval).
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:34

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Gost2013 написав:но с выделенной сниженной ценой при расчете Картой Аваля не встретил.


ще досі в пару АТБ жодного разу не бачив такого цінника (на сайті АТБ вказано, що має бути помітка "Ціна при оплаті карткою АТБ xxx.yy грн")
greenozon
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Повідомлень: 11256
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:24

greenozon
Так наверное такие ценники только в Днепре и Запорожье, где выдают карты в магазинах?.. :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 9603
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