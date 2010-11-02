cohan
А цена товара одна (без уточнения сниженной при оплате Авалем, как на сайте АТБ ?https://www.atbmarket.com/uk/news/novosti-seti/bankovskaya-karta-atb-ot-rayffayzen-bank-aval).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 17:19
cohan
А цена товара одна (без уточнения сниженной при оплате Авалем, как на сайте АТБ ?https://www.atbmarket.com/uk/news/novosti-seti/bankovskaya-karta-atb-ot-rayffayzen-bank-aval).
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:34
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:24
greenozon
Так наверное такие ценники только в Днепре и Запорожье, где выдают карты в магазинах?..
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:33
Re: Райффайзен Банк Аваль
В Днепре, там где бываю, а это два-три магазина, тоже пока не видел
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:46
gkost05
В Запорожье в ближайшем чёрном все ценники, как должны быть (причём давно). Что там в остальных - без понятия...
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