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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 786787788789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:36

  greenozon написав:cohan

ви до -28% хочете ще -5% !? :)


ну так это будет 29,5%, вполне себе :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:20

  cohan написав:
  greenozon написав:cohan

ви до -28% хочете ще -5% !? :)


ну так это будет 29,5%, вполне себе :mrgreen: :mrgreen:

точнее 31,6%, но то таке... 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:16

  cohan написав:вот они:

https://imgbox.com/eMHmQGZd
https://imgbox.com/krTqvNcz

контроль - вытянутое лицо кассира после выезжания чека

Так это не те ценники. Это обычные акционные ценники. А правильные выглядят так, как указано на этой странице (написано "Цiна при оплатi карткою АТБ"). Причем цена в прямоугольнике отличается именно на 5%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:37

  greenozon написав:ви до -28% хочете ще -5% !? :)

Так по факту оно так и есть. Я, правда, не сильно присматривался, поскольку нужной карты у меня нет, но дополнительная скида 5% идет вроде как по акционным позициям, по которым и без того уже есть скидка. Дополнительной скидки на товары, по которым нет основной скидки, не видел.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:45

  ingtrans написав:
  cohan написав:вот они:

https://imgbox.com/eMHmQGZd
https://imgbox.com/krTqvNcz

контроль - вытянутое лицо кассира после выезжания чека

Так это не те ценники. Это обычные акционные ценники. А правильные выглядят так, как указано на этой странице (написано "Цiна при оплатi карткою АТБ"). Причем цена в прямоугольнике отличается именно на 5%.


думаю, в разных городах разные настройки, я ж эти проверял,
и то что раньше по краснчерным безо всякой надписи "карта АТБ" - тоже проверял, тоже давали, а в мае не дают,
в общем, все скользко как обычно у Аваля
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:18

  cohan написав:думаю, в разных городах разные настройки, я ж эти проверял,
и то что раньше по краснчерным безо всякой надписи "карта АТБ" - тоже проверял, тоже давали, а в мае не дают,
в общем, все скользко как обычно у Аваля

Может то баг был, а сейчас наладили :) Вообще видел акционные ценники как с дополнительной надписью, так и без нее, так что, вероятно, дополнительная скидка не распространяется на все товары с оранжевым ценником.
ingtrans
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