ну так это будет 29,5%, вполне себе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:36
Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:20
Додано: Нед 09 тра, 2021 17:16
Так это не те ценники. Это обычные акционные ценники. А правильные выглядят так, как указано
Додано: Нед 09 тра, 2021 17:37
Так по факту оно так и есть. Я, правда, не сильно присматривался, поскольку нужной карты у меня нет, но дополнительная скида 5% идет вроде как по акционным позициям, по которым и без того уже есть скидка. Дополнительной скидки на товары, по которым нет основной скидки, не видел.
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:45
думаю, в разных городах разные настройки, я ж эти проверял,
и то что раньше по краснчерным безо всякой надписи "карта АТБ" - тоже проверял, тоже давали, а в мае не дают,
в общем, все скользко как обычно у Аваля
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:18
Может то баг был, а сейчас наладили Вообще видел акционные ценники как с дополнительной надписью, так и без нее, так что, вероятно, дополнительная скидка не распространяется на все товары с оранжевым ценником.
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