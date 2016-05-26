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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 787788789790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 04:35

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не сломалось. Вот по таким как на фото еще вчера все отлично работало.

Но не должно, раз эти ценники не помечены специальным образом (ценой для карт АТБ), как другие (правильные).

Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:07

Развороти РАФа.

Почти через месяц с хвостиком появилось сообщение на финансовом - пришла карта , получите. Развороти "идеальние" . при условии, что карта заказивалась в отделении и до до Киева час езди.
Попутно проверил себя на Пенс Портале - таки да, уже светится банк получателя виплат ,
РАФик. Оперативно. :mrgreen:
Goodman
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