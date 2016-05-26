Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 04:35
Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
Додано: Суб 15 тра, 2021 22:07
Развороти РАФа.
Почти через месяц с хвостиком появилось сообщение на финансовом - пришла карта , получите. Развороти "идеальние" . при условии, что карта заказивалась в отделении и до до Киева час езди.
Попутно проверил себя на Пенс Портале - таки да, уже светится банк получателя виплат ,
РАФик. Оперативно.
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