Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 04:35
Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
Додано: Суб 15 тра, 2021 22:07
Развороти РАФа.
Почти через месяц с хвостиком появилось сообщение на финансовом - пришла карта , получите. Развороти "идеальние" . при условии, что карта заказивалась в отделении и до до Киева час езди.
Попутно проверил себя на Пенс Портале - таки да, уже светится банк получателя виплат ,
РАФик. Оперативно.
Додано: Сер 19 тра, 2021 19:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
такого рода
как предполагаю - ввиду независимости картонки от ценника она может стоять на другом товаре, и никакой возможности проверить что она относится к цене нет,
отсюда ложное срабатывание
красных с "карта АТБ" пока так и не вижу вообще в 3-4 магазинах на районе
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