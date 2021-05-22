Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 04:35
Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
Додано: Суб 15 тра, 2021 22:07
Развороти РАФа.
Почти через месяц с хвостиком появилось сообщение на финансовом - пришла карта , получите. Развороти "идеальние" . при условии, что карта заказивалась в отделении и до до Киева час езди.
Попутно проверил себя на Пенс Портале - таки да, уже светится банк получателя виплат ,
РАФик. Оперативно.
Додано: Сер 19 тра, 2021 19:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
такого рода
как предполагаю - ввиду независимости картонки от ценника она может стоять на другом товаре, и никакой возможности проверить что она относится к цене нет,
отсюда ложное срабатывание
красных с "карта АТБ" пока так и не вижу вообще в 3-4 магазинах на районе
Додано: Чет 20 тра, 2021 15:24
то какая реальная скидка получается? Когда-то уже был готов оплатить проверить, вспомнил о скунсе, и не понял, зачем рисковать?
Додано: Чет 20 тра, 2021 16:14
Ромасик
А что непонятного: или 5% по карте АТБ без кэшбека сразу, или 3,22% за кредитные кэшбеком Форварда потом. Разница в 1,55 или упрощённо в полтора раза. Стоит оно того или нет - решать только вам.
Додано: Чет 20 тра, 2021 18:04
Додано: Чет 20 тра, 2021 19:31
ясно, я думал скидка плюс минус колеблется, как и акционные скидки.
пс. разница на 0,67-1,3% меньше за счет кредитных средств + свои нужно держать на карте АТБ + 2 балла МС Бильше. Средняя выгода где-то 0,8% за риск и дискомфорт.
Додано: Суб 22 тра, 2021 21:23
Re: Райффайзен Банк Аваль
Який найоптимальніший спосіб поповнення АТБ - картки з інших карток? І чи можливий штраф за овердрафт?
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