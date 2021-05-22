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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 787788789790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 04:35

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не сломалось. Вот по таким как на фото еще вчера все отлично работало.

Но не должно, раз эти ценники не помечены специальным образом (ценой для карт АТБ), как другие (правильные).

Вы наверное меня не поняли. Под "как на фото" я имел в виду тот ценник, который светится в сообщении выше (а он то как раз помечен "для карт АТБ"), а не те что открываются по ссылкам.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:07

Развороти РАФа.

Почти через месяц с хвостиком появилось сообщение на финансовом - пришла карта , получите. Развороти "идеальние" . при условии, что карта заказивалась в отделении и до до Киева час езди.
Попутно проверил себя на Пенс Портале - таки да, уже светится банк получателя виплат ,
РАФик. Оперативно. :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

такого рода https://imgbox.com/eMHmQGZd все же работает,
как предполагаю - ввиду независимости картонки от ценника она может стоять на другом товаре, и никакой возможности проверить что она относится к цене нет,
отсюда ложное срабатывание

красных с "карта АТБ" пока так и не вижу вообще в 3-4 магазинах на районе
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 15:24

то какая реальная скидка получается? Когда-то уже был готов оплатить проверить, вспомнил о скунсе, и не понял, зачем рисковать?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:14

Ромасик
А что непонятного: или 5% по карте АТБ без кэшбека сразу, или 3,22% за кредитные кэшбеком Форварда потом. Разница в 1,55 или упрощённо в полтора раза. Стоит оно того или нет - решать только вам.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 18:04

  Ромасик написав:то какая реальная скидка получается? Когда-то уже был готов оплатить проверить, вспомнил о скунсе, и не понял, зачем рисковать?


5% получается, если точно угадать скидочный товар,
хинт: прдавцу говорите "на два чека" и вуаля
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 19:31

  Vorlon написав:Ромасик
А что непонятного: или 5% по карте АТБ без кэшбека сразу, или 3,22% за кредитные кэшбеком Форварда потом. Разница в 1,55 или упрощённо в полтора раза. Стоит оно того или нет - решать только вам.

ясно, я думал скидка плюс минус колеблется, как и акционные скидки.
пс. разница на 0,67-1,3% меньше за счет кредитных средств + свои нужно держать на карте АТБ + 2 балла МС Бильше. Средняя выгода где-то 0,8% за риск и дискомфорт.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:23

Re: Райффайзен Банк Аваль

Який найоптимальніший спосіб поповнення АТБ - картки з інших карток? І чи можливий штраф за овердрафт?
Пансер
 
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