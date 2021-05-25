Додано: Сер 26 тра, 2021 08:32

M-Audio написав: На мою думку одного цього пункту достатньо. З цією карткою або втрачаеш гроші, якщо сплачувати все, або маєш суцільний головняк із поділом купівлі. На мою думку одного цього пункту достатньо. З цією карткою або втрачаеш гроші, якщо сплачувати все, або маєш суцільний головняк із поділом купівлі.

M-Audio написав: PS До речі, при інтернет-замовленні це взагалі працює? Якщо так, то можна якось дізнатися, які товари беруть участь в акції? Щось не помічав ніяких позначок там. PS До речі, при інтернет-замовленні це взагалі працює? Якщо так, то можна якось дізнатися, які товари беруть участь в акції? Щось не помічав ніяких позначок там.

Думаю вы правы лишь частично. Ваше суждение справедливо для случаев когда набираешь целую телегу товара (хотя я не представляю что можно много братьв АТБ - качество большинства товаров имхо не айс).Но если как у меня - АТБ под окном и я там бываю чуть ли не каждый день - то редко когда покупаю больше 5 наименований (чаще 2-3), поэтому вижу ценники и в зависимости от того что идет акционное оперативно перед касой потянул на валину карту со Скунса и оплатил двумя чеками - отдельно акционку и отдельно остальное. Никакого гемора. Но вот если корзина разного - то тут вы правы - оно того не стоит.Насколько я знаю нет. Смотрел интересующий мну товар на их сайте - там горела только просто акционная цена (хотя в магазе было две). Никаких преференций за карту вали не предполагалось. Но я так понимаю онлайн заказ он больше для оплаты тем де сибасом - а там получаются те же 5 чистыми но на все. Поэтому смысла юзать валину карту Имхо нет от слова совсем