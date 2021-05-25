M-Audio написав:На мою думку одного цього пункту достатньо. З цією карткою або втрачаеш гроші, якщо сплачувати все, або маєш суцільний головняк із поділом купівлі.
Думаю вы правы лишь частично. Ваше суждение справедливо для случаев когда набираешь целую телегу товара (хотя я не представляю что можно много братьв АТБ - качество большинства товаров имхо не айс). Но если как у меня - АТБ под окном и я там бываю чуть ли не каждый день - то редко когда покупаю больше 5 наименований (чаще 2-3), поэтому вижу ценники и в зависимости от того что идет акционное оперативно перед касой потянул на валину карту со Скунса и оплатил двумя чеками - отдельно акционку и отдельно остальное. Никакого гемора. Но вот если корзина разного - то тут вы правы - оно того не стоит.
M-Audio написав:PS До речі, при інтернет-замовленні це взагалі працює? Якщо так, то можна якось дізнатися, які товари беруть участь в акції? Щось не помічав ніяких позначок там.
Насколько я знаю нет. Смотрел интересующий мну товар на их сайте - там горела только просто акционная цена (хотя в магазе было две). Никаких преференций за карту вали не предполагалось. Но я так понимаю онлайн заказ он больше для оплаты тем де сибасом - а там получаются те же 5 чистыми но на все. Поэтому смысла юзать валину карту Имхо нет от слова совсем
AleksD написав:ще й картка діє на обмежений асортимент товарів...
На мою думку одного цього пункту достатньо. З цією карткою або втрачаеш гроші, якщо сплачувати все, або маєш суцільний головняк із поділом купівлі.
PS До речі, при інтернет-замовленні це взагалі працює? Якщо так, то можна якось дізнатися, які товари беруть участь в акції? Щось не помічав ніяких позначок там.
подтверждаю, фигня полная, я сюда не пишу уже чтобы не попугаить: вчера снова тестировал эту "для покупцив АТБ", которая недавно сработала, другой товар, ценник приклеен - "для покупцив АТБ" точно относится к нему - фиг, никакой скидки
т.е. понятных прозрачных правил нет, лучше уж Форвард
Flamingo написав:Поэтому смысла юзать валину карту Имхо нет от слова совсем
смисл єсть, до нього треба дорости
Ваш "пук в муку" касался именно оплаты через интернет или "вааще"? Потому как вырванная вами из контекста моя фраза касалась данного вида оплаты. Вы хотите сказать что есть смысл платить валиной картой на сайте заказа атб? Будет скидка 5% от акционной цены? На все товары? Или до какого такого "сакрального смысла" еще надо дорасти по обычной АТБ-карте?