RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 790791792793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:32

  M-Audio написав:На мою думку одного цього пункту достатньо. З цією карткою або втрачаеш гроші, якщо сплачувати все, або маєш суцільний головняк із поділом купівлі.


Думаю вы правы лишь частично. Ваше суждение справедливо для случаев когда набираешь целую телегу товара (хотя я не представляю что можно много братьв АТБ - качество большинства товаров имхо не айс).
Но если как у меня - АТБ под окном и я там бываю чуть ли не каждый день - то редко когда покупаю больше 5 наименований (чаще 2-3), поэтому вижу ценники и в зависимости от того что идет акционное оперативно перед касой потянул на валину карту со Скунса и оплатил двумя чеками - отдельно акционку и отдельно остальное. Никакого гемора. Но вот если корзина разного - то тут вы правы - оно того не стоит.
  M-Audio написав:PS До речі, при інтернет-замовленні це взагалі працює? Якщо так, то можна якось дізнатися, які товари беруть участь в акції? Щось не помічав ніяких позначок там.

Насколько я знаю нет. Смотрел интересующий мну товар на их сайте - там горела только просто акционная цена (хотя в магазе было две). Никаких преференций за карту вали не предполагалось. Но я так понимаю онлайн заказ он больше для оплаты тем де сибасом - а там получаются те же 5 чистыми но на все. Поэтому смысла юзать валину карту Имхо нет от слова совсем
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6271
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Flamingo написав:Поэтому смысла юзать валину карту Имхо нет от слова совсем


смисл єсть, до нього треба дорости :)
greenozon
 
Повідомлень: 11370
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:42

  M-Audio написав:
  AleksD написав:ще й картка діє на обмежений асортимент товарів... :(

На мою думку одного цього пункту достатньо. З цією карткою або втрачаеш гроші, якщо сплачувати все, або маєш суцільний головняк із поділом купівлі.

PS До речі, при інтернет-замовленні це взагалі працює? Якщо так, то можна якось дізнатися, які товари беруть участь в акції? Щось не помічав ніяких позначок там.


подтверждаю, фигня полная, я сюда не пишу уже чтобы не попугаить: вчера снова тестировал эту "для покупцив АТБ", которая недавно сработала, другой товар, ценник приклеен - "для покупцив АТБ" точно относится к нему - фиг, никакой скидки

т.е. понятных прозрачных правил нет, лучше уж Форвард
cohan
 
Повідомлень: 1757
З нами з: 27.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:57

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Поэтому смысла юзать валину карту Имхо нет от слова совсем


смисл єсть, до нього треба дорости :)
Ваш "пук в муку" касался именно оплаты через интернет или "вааще"? Потому как вырванная вами из контекста моя фраза касалась данного вида оплаты. Вы хотите сказать что есть смысл платить валиной картой на сайте заказа атб? Будет скидка 5% от акционной цены? На все товары? Или до какого такого "сакрального смысла" еще надо дорасти по обычной АТБ-карте?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6271
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:47

  Flamingo написав:Но я так понимаю онлайн заказ он больше для оплаты тем де сибасом - а там получаются те же 5 чистыми но на все. Поэтому смысла юзать валину карту Имхо нет от слова совсем
Оно-то так, но эта программа может прожить дольше. К тому же ту карту можно "экономить" для других целей. Не у всех есть возможность оформить пачку.
M-Audio
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 23.03.11
Подякував: 388 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 790791792793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: begemoto, Doubting Thomas, IDAN, V2 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4803, 4804, 4805
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48042 6111531
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:38
unknownurl
Банк Альянс 1 ... 128, 129, 130
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1294 203134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:12
Oktawa
А-Банк 1 ... 1903, 1904, 1905
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19048 2785968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:10
FairyPrince

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.