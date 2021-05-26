Додано: Сер 26 тра, 2021 17:44

Пансер написав: M-Audio написав: А расскажите, панове, что тут пытаются напарить при оформлении кредитной карты? Страховки там всякие? И как от этого отбиваться?

Хочу попытаться получить Fishback кредитный. А расскажите, панове, что тут пытаются напарить при оформлении кредитной карты? Страховки там всякие? И как от этого отбиваться?Хочу попытаться получить Fishback кредитный.

Користуюся більше 2 років. Якщо ФОП, дають фопівську. Дружині з вулиці без проблем дали ліміт 14к. Користуюся кредитними, в кінці місяця погашаю щоб не платити за страхування. Щоб не платити за обслуговування набиваю 10 операцій на місяць, можна і по 1 грн. Кешбек 1% на все, на партнерів фішка 3-10%. На Окко 2,5/л. Максимум 1000 грн/місяць. Раніше був вітальний кешбек 20% на все перший місяць, не знаю чи ще є. Користуюся більше 2 років. Якщо ФОП, дають фопівську. Дружині з вулиці без проблем дали ліміт 14к. Користуюся кредитними, в кінці місяця погашаю щоб не платити за страхування. Щоб не платити за обслуговування набиваю 10 операцій на місяць, можна і по 1 грн. Кешбек 1% на все, на партнерів фішка 3-10%. На Окко 2,5/л. Максимум 1000 грн/місяць. Раніше був вітальний кешбек 20% на все перший місяць, не знаю чи ще є.

По условиям Фишбек обслуживание карты 50 грн. в мес. Но согласно тарифам, которые скачиваются с сайта в пдф- "Плата стягується, якщо по рахунку клієнта здійснено менше 10-ти операцій покупки в торговельній мережі, мережіІнтернет та/або в системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн» за місяць та середньомісячний баланс по рахунку запопередній місяць менше мінус 75,00 грн.А на странице сайта по условиям - " Плата не взымается, если по счету осуществлено от десяти и более операций оплаты товаров / работ / услуг в торговой сети и / или сети Интернет с использованием платежной карты и / или среднемесячный размер задолженности по счету за предыдущий месяц не превысил 75,00 грн."Т.е. в пдф пишут "та", а на сайте " и/или". А при" и/или" не надо 10 операций для бесплатности, достаточно менее 75 грн. задолженности. Или же только 10 операций, без привязки к задолженности. Чему верить на самом деле? И как вообще считается среднемесячный размер задолженности по счету?