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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 791792793794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:29

  Vorlon написав:
  cohan написав:Валя скучать не дает - получается АТБ может быть как нэзалэжна, так и допкой к Ще

Ага, только брать её отдельным счётом не вижу никакого смысла, одни минусы.

  cohan написав:но 100 грн для проверки тоже неохота

О каких 100 гривнах речь если допка по факту бесплатна?


да о них же, может, потому что у Вас зарплатная или пенсионная, а просто к Раайф+ допка 100 грн, но это не точно - я одну АТБшную получил бесплатно, но она оказалась независимой
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:44

  Пансер написав:
  M-Audio написав:А расскажите, панове, что тут пытаются напарить при оформлении кредитной карты? Страховки там всякие? И как от этого отбиваться?
Хочу попытаться получить Fishback кредитный.

Користуюся більше 2 років. Якщо ФОП, дають фопівську. Дружині з вулиці без проблем дали ліміт 14к. Користуюся кредитними, в кінці місяця погашаю щоб не платити за страхування. Щоб не платити за обслуговування набиваю 10 операцій на місяць, можна і по 1 грн. Кешбек 1% на все, на партнерів фішка 3-10%. На Окко 2,5/л. Максимум 1000 грн/місяць. Раніше був вітальний кешбек 20% на все перший місяць, не знаю чи ще є.


По условиям Фишбек обслуживание карты 50 грн. в мес. Но согласно тарифам, которые скачиваются с сайта в пдф- "Плата стягується, якщо по рахунку клієнта здійснено менше 10-ти операцій покупки в торговельній мережі, мережі
Інтернет та/або в системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн» за місяць та середньомісячний баланс по рахунку за
попередній місяць менше мінус 75,00 грн.
А на странице сайта по условиям - " Плата не взымается, если по счету осуществлено от десяти и более операций оплаты товаров / работ / услуг в торговой сети и / или сети Интернет с использованием платежной карты и / или среднемесячный размер задолженности по счету за предыдущий месяц не превысил 75,00 грн."
Т.е. в пдф пишут "та", а на сайте " и/или". А при" и/или" не надо 10 операций для бесплатности, достаточно менее 75 грн. задолженности. Или же только 10 операций, без привязки к задолженности. Чему верить на самом деле? И как вообще считается среднемесячный размер задолженности по счету?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:48

cohan выпуск атбшной допки до сентября бесплатный
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 00:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Oberon написав:Т.е. в пдф пишут "та", а на сайте " и/или". А при" и/или" не надо 10 операций для бесплатности, достаточно менее 75 грн. задолженности. Или же только 10 операций, без привязки к задолженности. Чему верить на самом деле? И как вообще считается среднемесячный размер задолженности по счету?

Тут не зможу відповісти, так як зазвичай витрачаю більше 1 тис. кредитних на місяць, і виконую більше 10 операцій.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 00:56

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Oberon написав:Т.е. в пдф пишут "та", а на сайте " и/или". А при" и/или" не надо 10 операций для бесплатности, достаточно менее 75 грн. задолженности. Или же только 10 операций, без привязки к задолженности. Чему верить на самом деле? И как вообще считается среднемесячный размер задолженности по счету?

Тут не зможу відповісти, так як зазвичай витрачаю більше 1 тис. кредитних на місяць, і виконую більше 10 операцій.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 01:16

Re: Райффайзен Банк Аваль

Цікаво, як розвиватиметься проект "АТБ-Аваль", якщо найближчим часом інші банки суттєво поріжуть кешбеки..?
AleksD
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