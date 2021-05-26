да о них же, может, потому что у Вас зарплатная или пенсионная, а просто к Раайф+ допка 100 грн, но это не точно - я одну АТБшную получил бесплатно, но она оказалась независимой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:29
да о них же, может, потому что у Вас зарплатная или пенсионная, а просто к Раайф+ допка 100 грн, но это не точно - я одну АТБшную получил бесплатно, но она оказалась независимой
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:44
По условиям Фишбек обслуживание карты 50 грн. в мес. Но согласно тарифам, которые скачиваются с сайта в пдф- "Плата стягується, якщо по рахунку клієнта здійснено менше 10-ти операцій покупки в торговельній мережі, мережі
Інтернет та/або в системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн» за місяць та середньомісячний баланс по рахунку за
попередній місяць менше мінус 75,00 грн.
А на странице сайта по условиям - " Плата не взымается, если по счету осуществлено от десяти и более операций оплаты товаров / работ / услуг в торговой сети и / или сети Интернет с использованием платежной карты и / или среднемесячный размер задолженности по счету за предыдущий месяц не превысил 75,00 грн."
Т.е. в пдф пишут "та", а на сайте " и/или". А при" и/или" не надо 10 операций для бесплатности, достаточно менее 75 грн. задолженности. Или же только 10 операций, без привязки к задолженности. Чему верить на самом деле? И как вообще считается среднемесячный размер задолженности по счету?
Додано: Чет 27 тра, 2021 00:55
Re: Райффайзен Банк Аваль
Тут не зможу відповісти, так як зазвичай витрачаю більше 1 тис. кредитних на місяць, і виконую більше 10 операцій.
Додано: Чет 27 тра, 2021 00:56
Re: Райффайзен Банк Аваль
Тут не зможу відповісти, так як зазвичай витрачаю більше 1 тис. кредитних на місяць, і виконую більше 10 операцій.
Додано: Чет 27 тра, 2021 01:16
Re: Райффайзен Банк Аваль
Цікаво, як розвиватиметься проект "АТБ-Аваль", якщо найближчим часом інші банки суттєво поріжуть кешбеки..?
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