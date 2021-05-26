s0v7a написав:Десь о 21 годині я переказав 2000 грн. В мобільному додатку від Райфайзен картки ще не було видно. Зранку о сьомій картка зʼявилась у додатку, і я побачив що гроші зайшли І того ж дня ми були в магазині АТБ й витратили десь 1850 грн.
Як клиент многих банков, т.е. как стреляный воробей, вы д.б. знать про разницу между зачислением на картсчет и на карту (с авторизац. лимитом). В данном случае вы просто увеличили авторизац лимит по карте и сразу потратили гроши на покупки, а реально приход провелся по картсчету через +1..2дня, шо видно в шикаарной Выписке у Вали. За эту свою торопливость и наградила вас Валя овером.. так шо нема на кого пенять
Изучайте матчасть щительней. Юзайте СЭП (у Вали он 23/7) или манисенд от Вали, будут приходы проводится день-в-день
Вітаю, Amethyst!
Ви все ще Петрушу слухаєте: "Высказываться всем, дабы дурь каждого видна была..."
Ви що, не зрозуміли, що гроші по СЕП і зайшли??? Перечитайте мій попередній пост уважно ворушачі губами!
Ви все ще Петрушу слухаєте: "Высказываться всем, дабы дурь каждого видна была..."
Ви що, не зрозуміли, що гроші по СЕП і зайшли??? Перечитайте мій попередній пост уважно ворушачі губами!
ВО
Хай щастить!
Ага, пошевелил таки губами А шо в выписке то написано? Када оприходован ночной СЭП? За шо ж тада овер?
Інтернет транзакція коштує в банку додаткові 5 грн+1% від суми.
Господи, так это каким боком вы выходили из Аваля, шо за это комисс взяли в овер? СЭП из Вали -- нашару, вот исходящий СТОРОННИЙ р2р за 0̶.̶5̶% 1% +5 Часу немає. А волну гнать низашоо час є Даа, удержание комисс за р2р у Райфа калично реализовано -- удерживают после проводки оп-и по щоту, даже в овер
ПС. Обращаю ваше внимание, шо за СТОРОННИЙ р2р кроме Вали берут комис: Приват, Ощад, УкрЭксИм, ПУМБ, Восток, Конкорд... И половина из них тоже в овер, и тоже без СМС, т.к. овер это некарточная опер-я
s0v7a написав:Овер зʼявився! І головне в посиланні не те що він зʼявився! А те як зʼявився, бо це для мене було неочікувано! І мене про це не повідомили!
Головне, що ця коміс є в Тарифах, тобто вас про неї повідомили при оформленні картки, і ви її не просто повинні були очикувати, а повинні була її чатувати А пишу я не для вас, а для інших читачів, які таки чатують тарифи, в т.ч. й на вашому прикладі
Ну ведь реально глупо - пополняться по п2п, сразу тратить, после чего надеятся, что тебя за это не жухнут. Впрочем - многие через это проходили. Должны ж банки хоть на ком-то зарабатывать ) Чем больше спонсоров - тем лучше всем остальным )
mustbe написав:Ну ведь реально глупо - пополняться по п2п, сразу тратить, после чего надеятся, что тебя за это не жухнут. Впрочем - многие через это проходили. Должны ж банки хоть на ком-то зарабатывать ) Чем больше спонсоров - тем лучше всем остальным )
неее. он сэпом пополнил. но потом остаток выводил сторонним р2р да практически все, хоть разок, да спонсировали--тут главное знать где лажанулся, чтоб не повторять
Востаннє редагувалось clash в Чет 27 тра, 2021 16:09, всього редагувалось 1 раз.