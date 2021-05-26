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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 793794795796>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:27

  Amethyst написав:
  s0v7a написав:Десь о 21 годині я переказав 2000 грн. В мобільному додатку від Райфайзен картки ще не було видно. Зранку о сьомій картка зʼявилась у додатку, і я побачив що гроші зайшли :-) І того ж дня ми були в магазині АТБ й витратили десь 1850 грн.
Як клиент многих банков, т.е. как стреляный воробей, вы д.б. знать про разницу между зачислением на картсчет и на карту (с авторизац. лимитом). В данном случае вы просто увеличили авторизац лимит по карте и сразу потратили гроши на покупки, а реально приход провелся по картсчету через +1..2дня, шо видно в шикаарной Выписке у Вали. За эту свою торопливость и наградила вас Валя овером.. так шо нема на кого пенять :)

Изучайте матчасть щительней.
Юзайте СЭП (у Вали он 23/7) или манисенд от Вали, будут приходы проводится день-в-день :P :P


Вітаю, Amethyst!

Ви все ще Петрушу слухаєте: "Высказываться всем, дабы дурь каждого видна была..."

Ви що, не зрозуміли, що гроші по СЕП і зайшли??? Перечитайте мій попередній пост уважно ворушачі губами!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:37

  s0v7a написав:
Вітаю, Amethyst!

Ви все ще Петрушу слухаєте: "Высказываться всем, дабы дурь каждого видна была..."

Ви що, не зрозуміли, що гроші по СЕП і зайшли??? Перечитайте мій попередній пост уважно ворушачі губами!

ВО

Хай щастить!

Ага, пошевелил таки губами :wink:
А шо в выписке то написано? Када оприходован ночной СЭП? За шо ж тада овер? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:47

  Amethyst написав:
  s0v7a написав:
Вітаю, Amethyst!

Ви все ще Петрушу слухаєте: "Высказываться всем, дабы дурь каждого видна была..."

Ви що, не зрозуміли, що гроші по СЕП і зайшли??? Перечитайте мій попередній пост уважно ворушачі губами!

ВО

Хай щастить!

Ага, пошевелил таки губами :wink:
А шо в выписке то написано? Када оприходован ночной СЭП? За шо ж тада овер? :shock:


Amethyst_е

Інтернет транзакція коштує в банку додаткові 5 грн+1% від суми. Які вони мені до 24 години в день інтернет транзакції по виводу залишкових коштів і нарахували, не повідомивши про овер :!: :idea:

Мені подобається Ваша цікавість, та вибачте, я не маю більше часу на Вас.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:00

  s0v7a написав:
  Amethyst написав:
  s0v7a написав:
Вітаю, Amethyst!

Ви все ще Петрушу слухаєте: "Высказываться всем, дабы дурь каждого видна была..."

Ви що, не зрозуміли, що гроші по СЕП і зайшли??? Перечитайте мій попередній пост уважно ворушачі губами!

ВО

Хай щастить!

Ага, пошевелил таки губами :wink:
А шо в выписке то написано? Када оприходован ночной СЭП? За шо ж тада овер?
Інтернет транзакція коштує в банку додаткові 5 грн+1% від суми.

Господи, так это каким боком вы выходили из Аваля, шо за это комисс взяли в овер? :)
СЭП из Вали -- нашару, вот исходящий СТОРОННИЙ р2р за 0̶.̶5̶% 1% +5
Часу немає. А волну гнать низашоо час є :)
Даа, удержание комисс за р2р у Райфа калично реализовано -- удерживают после проводки оп-и по щоту, даже в овер :(

ПС. Обращаю ваше внимание, шо за СТОРОННИЙ р2р кроме Вали берут комис: Приват, Ощад, УкрЭксИм, ПУМБ, Восток, Конкорд... И половина из них тоже в овер, и тоже без СМС, т.к. овер это некарточная опер-я :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:15

  Amethyst написав:
  s0v7a написав:
  Amethyst написав:Ага, пошевелил таки губами :wink:
А шо в выписке то написано? Када оприходован ночной СЭП? За шо ж тада овер? :shock:
Інтернет транзакція коштує в банку додаткові 5 грн+1% від суми.

Господи, так это каким боком вы выходили из Аваля, шо за это комисс взяли в овер? :)
СЭП из Вали -- нашару, вот исходящий р2р за 0.5% +5 :)
Часу немає. А волну гнать низашоо час є :)


Amethyst_е

Похоже Ви хамліве поценя, яке відводить погляд від головного! Відповім Вам ще раз і це в останнє.

Так помилився бо писав по памʼяті. Поповнив картку іншого банку через Р2Р. ТариФ писав з голови, Ви праві- взяли 0.5% +5 !!!

Овер зʼявився! І головне в посиланні не те що він зʼявився! А те як зʼявився, бо це для мене було неочікувано! І мене про це не повідомили!

А за останню Вашу фразу, яку я зробив жирною, я Вас вітаю, Ви в недругах "на волнах" Ви наш...

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:36

  s0v7a написав:Овер зʼявився! І головне в посиланні не те що він зʼявився! А те як зʼявився, бо це для мене було неочікувано! І мене про це не повідомили!

Головне, що ця коміс є в Тарифах, тобто вас про неї повідомили при оформленні картки, і ви її не просто повинні були очикувати, а повинні була її чатувати :)
А пишу я не для вас, а для інших читачів, які таки чатують тарифи, в т.ч. й на вашому прикладі :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:38

Очередной неадвекат.
Сначала - просто "перевод", без конкретики.
Потом - "разумеется СЭП".
Потом - "ой, не СЭП, а п2п".
И в результате все вокруг виноваты.
Клиника
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:45

Нее, там таки есть упоминание входа по СЭП (но в неопервремя), но Валя принимает 23/7.
Но выход был каличным, адназначна.
Было интерестно дотумкать где же таки был прокол. Наука челу будет за недорого :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:52

Ну ведь реально глупо - пополняться по п2п, сразу тратить, после чего надеятся, что тебя за это не жухнут.
Впрочем - многие через это проходили.
Должны ж банки хоть на ком-то зарабатывать )
Чем больше спонсоров - тем лучше всем остальным )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:02

  mustbe написав:Ну ведь реально глупо - пополняться по п2п, сразу тратить, после чего надеятся, что тебя за это не жухнут.
Впрочем - многие через это проходили.
Должны ж банки хоть на ком-то зарабатывать )
Чем больше спонсоров - тем лучше всем остальным )

неее. он сэпом пополнил. но потом остаток выводил сторонним р2р
да практически все, хоть разок, да спонсировали--тут главное знать где лажанулся, чтоб не повторять :lol:
Востаннє редагувалось clash в Чет 27 тра, 2021 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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