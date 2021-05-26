Додано: Чет 27 тра, 2021 15:15

Amethyst написав: s0v7a написав: Amethyst написав: Ага, пошевелил таки губами

А шо в выписке то написано? Када оприходован ночной СЭП? За шо ж тада овер? Ага, пошевелил таки губамиА шо в выписке то написано? Када оприходован ночной СЭП? За шо ж тада овер? Інтернет транзакція коштує в банку додаткові 5 грн+1% від суми. Інтернет транзакція коштує в банку додаткові 5 грн+1% від суми.

Господи, так это каким боком вы выходили из Аваля, шо за это комисс взяли в овер?

СЭП из Вали -- нашару, вот исходящий р2р за 0.5% +5

Часу немає. А волну гнать низашоо час є Господи, так это каким боком вы выходили из Аваля, шо за это комисс взяли в овер?СЭП из Вали -- нашару, вот исходящий р2р за 0.5% +5Часу немає.