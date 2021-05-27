Додано: Чет 27 тра, 2021 21:38

Vorlon написав: s0v7a написав: І таки-так, я на форумі з 2008 року. І таки-так, я на форумі з 2008 року.

И за это время вы мало чему научились и это шокирует



Ни тарифы изучить ДО открытия карты. Ни оценить возможную выгоду ДО открытия карты. Даже не знаете в каком тарифе открыли карту (ссылка на тарифы пакета "Райфкартка", а 20 грн. платного обслуживания в пакете "Райфкартка+")...



Не позорьтесь - уходите в свою валютную ветку и живите там себе спокойно



P.S. Эпично ваше количество благодарностей другим форумчанам. Без комментариев. И за это время вы мало чему научились и это шокируетНи тарифы изучить ДО открытия карты. Ни оценить возможную выгоду ДО открытия карты. Даже не знаете в каком тарифе открыли карту (ссылка на тарифы пакета "Райфкартка", а 20 грн. платного обслуживания в пакете "Райфкартка+")...Не позорьтесь - уходите в свою валютную ветку и живите там себе спокойноP.S.Без комментариев.