RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:06

Re: Райффайзен Банк Аваль

Тоже читаю и офигеваю, "форумчанин року", мало того что хамло, так элементарных вещей не знает и понимать не хочет... комиссию ему в овер списали, а не так как он себе представлял в мечтах, пользуясь всю жизнь приматом, и о ужас, на овер проценты набежали... караул :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 11483
З нами з: 23.01.13
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Amethyst написав:П.С. Обращаю ваше внимание, шо за СТОРОННИЙ р2р кроме Вали берут комис: Приват, Ощад, УкрЭксИм, ПУМБ, Восток, Конкорд... И половина из них тоже в овер, и тоже без СМС, т.к. овер это некарточная опер-я

А еще Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП, Сбербанк
Bosstone
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 21.04.10
Подякував: 642 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:53

  s0v7a написав:[color=#800080][size=120]
Вітаюсь совсіма!
...
овердрафті на 6 грн. з лишком з дня інтернет операції. :shock:

буду знати, де можна замовити копірайтера дешево :D
Ромасик
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 30.03.15
Подякував: 406 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:01

Доповнення


Вітаюсь совсіма!

Мене збив молодий чоловік з глузду своїми 0,5%+5!

Не давало покою те, що 1 відсоток до 5 грн зняли, бо сума нарахування за платіж була такою.

Передивився ще раз
https://www.aval.ua/storage/files/atb-t ... 032021.pdf

Маємо таки 1%+5 грн. навкруги! Немає ніякого 0,5%.

Та ще цікавіше. Я так і не знаю за якою строкою з цього посилання мене протарифікували!

Бо я використовував интернет з 3D- Secure. Можно поповнювати Зелену картку А-банку за такою технологією без додаткового тарифікування зі сторони того банка. Все пройшло гарно списалися всі кошти і не було ніякого додаткового нарахування з боку, я так розумію, "Валі", це ласкаве від Аваль.

Підкреслю, що ввечері я зайшов в додаток Валі і перевірив баланс. Десь о 22 годині він був нульовий. Згідно строчці 8 в таблиці з посилання так і мало бути для 3D- Secure? Ні? Більше ніде в тарифах ця технологія не згадувалась! Я і заспокоївся.

Вже пізніше, та до 24 години, зʼявилися додаткові нарахування, що я і неочікувано побачив аж через 3 доби і я не знаю досі за якою строчкою в наведеній вище таблиці! Мабуть таки 11.

Я оплатив цю коміссію миттєво як і сьогодняшні 2 копійки з 25 числа. І тільки після другого сьогодняшнього неочікуванного нарахування овердрафту для мене, погасити який не є проблема, а є проблема дізнатися про нього, і є те, що привело до моєї публікації!

Це замовчування призводить до додаткових, не виправданних з мого погляду, нарахувань на користь банку. Тому це НЬЮКАБАЛА!

Повтор вивода:
Я не буду співпрацювати з цим банком доти, поки вони не почнуть інформувати клієнтів всілякими їм доступними способами о навіть копійчаному овердрафті :!:

ВО

PS
І таки-так, я на форумі з 2008 року. Вмію царапатись, та перший не починаю!

В мене гарна школа від Дядька Сашка. Мяу...

PPS
І досить усіляким небіжчикам, поплюжити престіж банку. Той хлопець вже досить йому нагадив!
Просто напишіть, що взяли попередження про овердрафти в роботу :idea:

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 27 тра, 2021 19:19, всього редагувалось 3 разів.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:14

ха, регалии за балабольство на тех ветках дают, а не за знания и умения
v57
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 14.03.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:00

  Bosstone написав:
  Amethyst написав:П.С. Обращаю ваше внимание, шо за СТОРОННИЙ р2р кроме Вали берут комис: Приват, Ощад, УкрЭксИм, ПУМБ, Восток, Конкорд... И половина из них тоже в овер, и тоже без СМС, т.к. овер это некарточная опер-я

А еще Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП, Сбербанк


пора mustbe табличку сделать
правда, осложняется, что комис не всего банка, а конкретной карты банка

я вон чтобы снять 50 грн с 49,20 остатка дослал 1 грн и получил минус 5 грн + минус 10коп комиссии за зачисление, а, казалось бы, рассчитал :mrgreen: :mrgreen:

и еще так смотрю Кредовский банкомат по чужим банкам лупит свой комис, а потом возрвщает... так с Альянсом и УкрКапом он проделывает... а может и не он, за УкрКап схему не понял окончательно

короче - не быть спонсором - наука
cohan
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 27.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:10

  s0v7a написав:І таки-так, я на форумі з 2008 року.

И за это время вы мало чему научились и это шокирует :shock:

Ни тарифы изучить ДО открытия карты. Ни оценить возможную выгоду ДО открытия карты. Даже не знаете в каком тарифе открыли карту (ссылка на тарифы пакета "Райфкартка", а 20 грн. платного обслуживания в пакете "Райфкартка+")...

Не позорьтесь - уходите в свою валютную ветку и живите там себе спокойно :lol:

P.S. Эпично ваше количество благодарностей другим форумчанам. Без комментариев.
Vorlon
 
Повідомлень: 9622
З нами з: 14.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:38

  Vorlon написав:
  s0v7a написав:І таки-так, я на форумі з 2008 року.

И за это время вы мало чему научились и это шокирует :shock:

Ни тарифы изучить ДО открытия карты. Ни оценить возможную выгоду ДО открытия карты. Даже не знаете в каком тарифе открыли карту (ссылка на тарифы пакета "Райфкартка", а 20 грн. платного обслуживания в пакете "Райфкартка+")...

Не позорьтесь - уходите в свою валютную ветку и живите там себе спокойно :lol:

P.S. Эпично ваше количество благодарностей другим форумчанам. Без комментариев.


Вітаю, Vorlon!

Я не зрозумів! Ви маєте щось супротив отримання повідомлень про овердрафти Вашої картки?

Мене зацікавила кобрендова картка з АТБ і тільки. Визначити доцільність її отримання без пробних витрат в АТБ не можливо!

Що я і зробив! Про свої поневіряння відписав тут. Більш за те, я прийшов до висновку, що картка мені не потрібна, застерігши інших від своїх помилок!

Ну і на прикінці, мені було за що подякувати за увесь цей час тільки двом людинам! Якось так сталось, що за мої пости мені подякували більше, аніж я написав!

PS
Від Вас мені також ніякої користі. Тільки додаткова витрата часу! Так що вітаю, Ви в недругах!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 27 тра, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:01

  cohan написав:пора mustbe табличку сделать
правда, осложняется, что комис не всего банка, а конкретной карты банка

Давно хотел сделать сводную табличку по картам, с нюансами входа/выхода по сэп/п2п.
Да всё лень.
И если делать - то, конечно, именно по картам, а не по банкам.
Может когда-нить и сделаю.
Если кто запилит годную таблицу - опубликую
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:04

  s0v7a написав:
Просто напишіть, що взяли попередження про овердрафти в роботу :idea:

Это Вы с кем сейчас разговариваете ? )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 794795796797>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4806, 4807, 4808
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48072 6117856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 22:20
greenozon
А-Банк 1 ... 1905, 1906, 1907
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19061 2788897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 19:44
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 9499, 9500, 9501
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95002 11570675
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 16:09
Kalgan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.