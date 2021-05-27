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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
Тоже читаю и офигеваю, "форумчанин року", мало того что хамло, так элементарных вещей не знает и понимать не хочет... комиссию ему в овер списали, а не так как он себе представлял в мечтах, пользуясь всю жизнь приматом, и о ужас, на овер проценты набежали... караул
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:53
Додано: Чет 27 тра, 2021 18:01
Доповнення
Вітаюсь совсіма!
Мене збив молодий чоловік з глузду своїми 0,5%+5!
Не давало покою те, що 1 відсоток до 5 грн зняли, бо сума нарахування за платіж була такою.
Передивився ще раз
Маємо таки 1%+5 грн. навкруги! Немає ніякого 0,5%.
Та ще цікавіше. Я так і не знаю за якою строкою з цього посилання мене протарифікували!
Бо я використовував интернет з 3D- Secure. Можно поповнювати Зелену картку А-банку за такою технологією без додаткового тарифікування зі сторони того банка. Все пройшло гарно списалися всі кошти і не було ніякого додаткового нарахування з боку, я так розумію, "Валі", це ласкаве від Аваль.
Підкреслю, що ввечері я зайшов в додаток Валі і перевірив баланс. Десь о 22 годині він був нульовий. Згідно строчці 8 в таблиці з посилання так і мало бути для 3D- Secure? Ні? Більше ніде в тарифах ця технологія не згадувалась! Я і заспокоївся.
Вже пізніше, та до 24 години, зʼявилися додаткові нарахування, що я і неочікувано побачив аж через 3 доби і я не знаю досі за якою строчкою в наведеній вище таблиці! Мабуть таки 11.
Я оплатив цю коміссію миттєво як і сьогодняшні 2 копійки з 25 числа. І тільки після другого сьогодняшнього неочікуванного нарахування овердрафту для мене, погасити який не є проблема, а є проблема дізнатися про нього, і є те, що привело до моєї публікації!
Це замовчування призводить до додаткових, не виправданних з мого погляду, нарахувань на користь банку. Тому це НЬЮКАБАЛА!
Повтор вивода:
Я не буду співпрацювати з цим банком доти, поки вони не почнуть інформувати клієнтів всілякими їм доступними способами о навіть копійчаному овердрафті
ВО
PS
І таки-так, я на форумі з 2008 року. Вмію царапатись, та перший не починаю!
В мене гарна школа від Дядька Сашка. Мяу...
PPS
І досить усіляким небіжчикам, поплюжити престіж банку. Той хлопець вже досить йому нагадив!
Просто напишіть, що взяли попередження про овердрафти в роботу
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 27 тра, 2021 19:19, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 27 тра, 2021 18:14
ха, регалии за балабольство на тех ветках дают, а не за знания и умения
Додано: Чет 27 тра, 2021 21:00
пора mustbe табличку сделать
правда, осложняется, что комис не всего банка, а конкретной карты банка
я вон чтобы снять 50 грн с 49,20 остатка дослал 1 грн и получил минус 5 грн + минус 10коп комиссии за зачисление, а, казалось бы, рассчитал
и еще так смотрю Кредовский банкомат по чужим банкам лупит свой комис, а потом возрвщает... так с Альянсом и УкрКапом он проделывает... а может и не он, за УкрКап схему не понял окончательно
короче - не быть спонсором - наука
Додано: Чет 27 тра, 2021 21:10
И за это время вы мало чему научились и это шокирует
Ни тарифы изучить ДО открытия карты. Ни оценить возможную выгоду ДО открытия карты. Даже не знаете в каком тарифе открыли карту (ссылка на тарифы пакета "Райфкартка", а 20 грн. платного обслуживания в пакете "Райфкартка+")...
Не позорьтесь - уходите в свою валютную ветку и живите там себе спокойно
P.S. Эпично ваше количество благодарностей другим форумчанам. Без комментариев.
Додано: Чет 27 тра, 2021 21:38
Вітаю, Vorlon!
Я не зрозумів! Ви маєте щось супротив отримання повідомлень про овердрафти Вашої картки?
Мене зацікавила кобрендова картка з АТБ і тільки. Визначити доцільність її отримання без пробних витрат в АТБ не можливо!
Що я і зробив! Про свої поневіряння відписав тут. Більш за те, я прийшов до висновку, що картка мені не потрібна, застерігши інших від своїх помилок!
Ну і на прикінці, мені було за що подякувати за увесь цей час тільки двом людинам! Якось так сталось, що за мої пости мені подякували більше, аніж я написав!
PS
Від Вас мені також ніякої користі. Тільки додаткова витрата часу! Так що вітаю, Ви в недругах!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 27 тра, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:01
Давно хотел сделать сводную табличку по картам, с нюансами входа/выхода по сэп/п2п.
Да всё лень.
И если делать - то, конечно, именно по картам, а не по банкам.
Может когда-нить и сделаю.
Если кто запилит годную таблицу - опубликую
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:04
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