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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:13
Вітаю, mustbe!
Мабуть з якимось толковим співробітником Валі, який би доніс проблему до потрібних вух у банку. Я знаю, що ці форуми переглядають зацікавлені, немаленьки за посадами працівники банків!
А чому це Вас так цікавить?
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:16
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:21
Поживемо, побачимо. Відповіді може і не треба! Хай тільке добро людям пороблять!
І якщо немає чогось конкретного відписати, то не треба гаяти мій час!
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:23
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:36
Вітаю, greenozon!
Знав я кицька, якого звали Гав! Він зараз в mono в рекламі працюэ
А Ви, що, поцарапатись бажаэте? Та мені якось ліньки!
Няяяв...
ВО
PS
Все я пішов спати! Дійсно, треба берегти свій час!
Хай щастить!
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:38
Конкретно, по теме - уже объяснили вашу ошибку, и не один раз.
Я просто намекнул, что представителя банки в этой теме нет.
А для экономии времени - не надо себя сдерживать, заносите и меня в игнор, чего уж там.
Смотрю - там неплохая компания нарисовалась )
Додано: Чет 27 тра, 2021 23:01
Про яку Ви помилку, я не розумію!
Якшо Ви про овердрафти, то я не вважаю їх помилкою. Якщо Ви не зрозуміли з посилань, то я десь їх очікував.
Мене не задовольняє тільки їх не доведення до мене своєчасно! Це зрозуміло?
І таки так - Don't Worry, Be Happy, and MayBe Healthi (Yes, yes! MayBe not MustBe). Я не знаю чому Вас приваблює забовʼїязуючий нахил спілкування. Та це, не про мене, і я з великим задоволенням виконую Вашу просьбу. Ви дійсно безтолково зʼїли велику кількість мого часу задарма! Вітаю Ви в недругах!
ВО
Хай щастить!
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