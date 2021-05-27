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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:13


Вітаю, mustbe!

Мабуть з якимось толковим співробітником Валі, який би доніс проблему до потрібних вух у банку. Я знаю, що ці форуми переглядають зацікавлені, немаленьки за посадами працівники банків!

А чому це Вас так цікавить?

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:16

  s0v7a написав:
Я знаю, що ці форуми переглядають зацікавлені, немаленьки за посадами працівники банків!

Вы ошибаетесь.
А если кто из Аваля и читает эту ветку - отвечать и отчитываться точно не будет )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:21

  mustbe написав:
  s0v7a написав:
Я знаю, що ці форуми переглядають зацікавлені, немаленьки за посадами працівники банків!

Вы ошибаетесь.
А если кто из Аваля и читает эту ветку - отвечать и отчитываться точно не будет )


Поживемо, побачимо. Відповіді може і не треба! Хай тільке добро людям пороблять!

І якщо немає чогось конкретного відписати, то не треба гаяти мій час!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:23

  s0v7a написав:
Вітаю, mustbe!

Мабуть з якимось толковим співробітником Валі, який би доніс проблему до потрібних вух у банку. Я знаю, що ці форуми переглядають зацікавлені, немаленьки за посадами працівники банків!

А чому це Вас так цікавить?

ВО

Хай щастить!


а де гав?
ой, перепрошую мняу :D :D
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:36

  greenozon написав:
  s0v7a написав:
Вітаю, mustbe!

Мабуть з якимось толковим співробітником Валі, який би доніс проблему до потрібних вух у банку. Я знаю, що ці форуми переглядають зацікавлені, немаленьки за посадами працівники банків!

А чому це Вас так цікавить?

ВО

Хай щастить!


а де гав?
ой, перепрошую мняу :D :D


Вітаю, greenozon!
Знав я кицька, якого звали Гав! Він зараз в mono в рекламі працюэ :-)

А Ви, що, поцарапатись бажаэте? Та мені якось ліньки!

Няяяв...

ВО

PS
Все я пішов спати! Дійсно, треба берегти свій час!

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:38

  s0v7a написав:І якщо немає чогось конкретного відписати, то не треба гаяти мій час!

Конкретно, по теме - уже объяснили вашу ошибку, и не один раз.
Я просто намекнул, что представителя банки в этой теме нет.

А для экономии времени - не надо себя сдерживать, заносите и меня в игнор, чего уж там.
Смотрю - там неплохая компания нарисовалась )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 23:01

  mustbe написав:
  s0v7a написав:І якщо немає чогось конкретного відписати, то не треба гаяти мій час!

Конкретно, по теме - уже объяснили вашу ошибку, и не один раз.
Я просто намекнул, что представителя банки в этой теме нет.

А для экономии времени - не надо себя сдерживать, заносите и меня в игнор, чего уж там.
Смотрю - там неплохая компания нарисовалась )


Про яку Ви помилку, я не розумію!

Якшо Ви про овердрафти, то я не вважаю їх помилкою. Якщо Ви не зрозуміли з посилань, то я десь їх очікував.

Мене не задовольняє тільки їх не доведення до мене своєчасно! Це зрозуміло?

І таки так - Don't Worry, Be Happy, and MayBe Healthi (Yes, yes! MayBe not MustBe). Я не знаю чому Вас приваблює забовʼїязуючий нахил спілкування. Та це, не про мене, і я з великим задоволенням виконую Вашу просьбу. Ви дійсно безтолково зʼїли велику кількість мого часу задарма! Вітаю Ви в недругах!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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