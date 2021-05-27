Вы ошибаетесь.
А если кто из Аваля и читает эту ветку - отвечать и отчитываться точно не будет )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:16
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:21
Поживемо, побачимо. Відповіді може і не треба! Хай тільке добро людям пороблять!
І якщо немає чогось конкретного відписати, то не треба гаяти мій час!
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:23
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:36
Вітаю, greenozon!
Знав я кицька, якого звали Гав! Він зараз в mono в рекламі працюэ
А Ви, що, поцарапатись бажаэте? Та мені якось ліньки!
Няяяв...
ВО
PS
Все я пішов спати! Дійсно, треба берегти свій час!
Хай щастить!
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:38
Конкретно, по теме - уже объяснили вашу ошибку, и не один раз.
Я просто намекнул, что представителя банки в этой теме нет.
А для экономии времени - не надо себя сдерживать, заносите и меня в игнор, чего уж там.
Смотрю - там неплохая компания нарисовалась )
Додано: Чет 27 тра, 2021 23:01
Про яку Ви помилку, я не розумію!
Якшо Ви про овердрафти, то я не вважаю їх помилкою. Якщо Ви не зрозуміли з посилань, то я десь їх очікував.
Мене не задовольняє тільки їх не доведення до мене своєчасно! Це зрозуміло?
І таки так - Don't Worry, Be Happy, and MayBe Healthi (Yes, yes! MayBe not MustBe). Я не знаю чому Вас приваблює забовʼїязуючий нахил спілкування. Та це, не про мене, і я з великим задоволенням виконую Вашу просьбу. Ви дійсно безтолково зʼїли велику кількість мого часу задарма! Вітаю Ви в недругах!
ВО
Хай щастить!
Додано: П'ят 28 тра, 2021 04:39
после смены старых тарифов и закрытия премиума , два пакета на Райф без полюса. Абонплату не снимает,на счёт приходят только целевые,которые маринуются на универсальном . Меня карта не заинтересовала , так как в АТБ небольшой сегмент товара , который я готов покупать ( вода , чай , кофе ... ) . Базар и оплата наличными пока приносит бОльший кешбек в копилку бюджета
Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:42
Чим преміум не зайшов? Не користувались плюшками, які він дає?
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